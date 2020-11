Este perrito necesita urgente el siguiente medicamento, Doxiciclina y Vitamina B12, él no puede pararse. Los dueños no pueden comprar la medicina porque no tienen recursos económicos y agradecen la colaboración y solidaridad de quienes puedan ayudar a su mascotas. Ellos se encuentran en El Marqués.

Quienes puedan ayudar por favor comunicarse a este número de contacto 04142169571.