Mas de la mitad de los 18 millones de inscritos en la Plataforma Patria no están recibiendo los bonos

Desde que el presidente Nicolás Maduro anunciara la entrega de bonos el 18 de marzo para paliar la crisis que están enfrentando los venezolanos debido a la cuarentena causada por la pandemia del COVID-19, muchos señalan que no han recibido ningún bono a pesar de estar carnetizados. En el mes en curso se han entregado tres bonos, Marzo de lealtad, Disciplina y solidaridad, mas el bono para los trabajadores Quédate en casa.

De acuerdo a la información emitida por el vicepresidente sectorial para el Área Económica, Tareck El Aissami, se han entregado dos (2) bonos a más de 9 millones de personas, correspondientes a las asignaciones: Marzo de lealtad y Disciplina y solidaridad, así como el Bono Quédate en Casa a 6 millones de trabajadores, de los cuales, 4 millones corresponden a trabajadores independientes, mientras que 2 millones pertenecen a empresas privadas como complemento de nómina.

No obstante para enero de 2019, el vicepresidente para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, indicaba que en dos años del Carnet de la Patria se habían registrados hasta ese momento, 18 millones 429.020 personas. Esto significa que de esos 18.429.020 carnetizados, se han quedado sin bono 9.429.020 inscritos en la Plataforma. Esa sería la razón por la que tanta gente se queja de no haber recibido el bono de forma continua o de dejar de recibirlo por largos períodos, a veces por mas de un año o de no recibirlo nunca mas o de no haberlo recibido desde que sacaron el carnet.

Al parecer hay bonos que se dan a carnetizados de manera fija, y estos serían empleados públicos, milicianos, gestores sociales, UBCH, miembros de los consejos comunales y chamba juvenil, entre otros y de manera aleatoria a jubilados y a alguna otra población.

Lo cierto es que nadie sabe cuales son los criterios de selección para recibir los bonos y eso genera angustia y zozobra entre millones de carnetizados que se ven en la necesidad de recorrer plazas y entes públicos para escanear el carnet con la esperanza de recibir dichos bonos, pero si hay cupo para solo 9 millones, por mas diligencias que hagan los carnetizados van siempre a entrar en ese deficit de mas de 9 millones que no reciben el bono.

Ahora, en estos momentos en que la mayoría de los venezolanos carnetizados o no, de los 32 .778.230 millones (no oficial) y supongamos que se hayan ido del país unos 2 millones, (cifra no oficial), o bien 30.778.230 (no oficial), dejarían de percibir ese bono 21.778.230, de los cuales, tal vez menos de un tercio no lo necesiten, pero lo que si es cierto es que la mayoría de la población de Venezuela se encuentran en situación de precariedad, apenas alcanzan cubrir una pobre alimentación y necesita recibir los bonos, aunque estos no cubran la canasta básica, pero así como otros países están dotando a sus ciudadanos de bonos para apoyar y evitar grandes reacciones por falta de alimentos, es deber del estado llegar a la cantidad máxima posible desde los sectores populares hasta las zonas de la depauperizada clase media, urge una mejor y distribución de los bonos que lleguen por lo menos a todos los mas de 18 millones que se inscribieron para recibir esta ayuda del gobierno.