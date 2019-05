Gobierno Nacional buscará casa por casa víctimas del bloqueo

Indigente venezolano o "persona en situación de calle" Credito: web

31 de Mayo - El Gobierno Nacional iniciará este fin de semana la búsqueda casa por casa, así como en espacios públicos a la población vulnerable que será atendida a través del Plan Integral de Atención de Víctimas de la Guerra Económica, anunció el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado.



En dicha jornada, a desarrollarse en los estados priorizados, principalmente en las ciudades capitales del país, participarán el Movimiento Somos Venezuela, los comités de salud, Parto Humanizado, Frente Francisco de Miranda, Chamba Juvenil y las organizaciones sociales, precisó en una entrevista ofrecida este viernes a Últimas Noticias (ÚN).



El primer paso del programa, instruido por el presidente de la República, Nicolás Maduro, explicó, será identificar a las familias y personas que están en situación crítica porque tienen dificultades para el acceso a los medicamentos y a los alimentos, debido al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Venezuela.



Una vez localizadas las personas, Alvarado señaló que el Ministerio para la Salud les realizará una revisión clínica completa que incluye evaluación antropométrica y nutricional. En el caso de los niños se incorporarán al plan de vacunación y desparasitación.



Asimismo, dijo que se captarán a las embarazadas para ponerlas en control y proteger tanto a los niños como a las parturientas, quienes recibirán los micronutrientes que necesitan, además se efectuará la captación de madres adolescentes y mujeres en edad fértil para la anticoncepción.



Para esta misión, el ministro recordó que también el Gobierno Nacional activará 4.000 centros de salud que se encuentran ubicados en las zonas de mayor vulnerabilidad.



Quiénes serán atendidos



* Familias en situación de pobreza extrema. El Jefe del hogar no puede mantener el espacio de su residencia ni a los habitantes de esta.



* Personas con discapacidad y enfermedades crónicas. Propensas a caer en pobreza extrema como quienes padecen de cáncer o insuficiciencia renal.



* Personas en situación de calle. Los que no tienen donde vivir o están en la calle porque no tienen qué comer.



* Abuelas o abuelos al cuido de los niños. Quienes se encargan de sus nietos porque sus padres emigraron en busca de otras alternativas.



* Adultos mayores que vivan solos. No tienen familiares para su cuidado.

* Niñas y niños que trabajan. Que buscan sustento en la calle.



A propósito del lanzamiento del Plan Integral de Atención a las Víctimas de Guerra Económica, el Movimiento Somos Venezuela (MSV) y el Ministerio de Planificación realizarán el levantamiento de infraestructuras para determinar la capacidad de atención en las Bases de Misiones, casas de alimentación, consultorios de Barrio Adentro, entre otros.

