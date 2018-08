Misión Nevado ofreció atención veterinaria en lugares afectados por lluvias e inundaciones

Caracas, agosto 30 - A toda marcha continúa el despliegue de la Misión Nevado a escala nacional en las diversas jornada de atención veterinaria, donde se aplican diversos tratamientos según la patología, desparasitación, corte de uñas y alimentación, como la desarrollada con los animales comunitarios y de compañía de las familias refugiadas en los albergues habilitados por la gobernación del estado Bolívar, con motivo de las inundaciones producto de la crecida del río Orinoco.



El equipo de la Misión Nevado continúa atento y activo ante esta contingencia en pro del bienestar de la fauna doméstica y en trabajo conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (Minppal), realizó jornada de atención veterinaria y además se entregó alimento para animales de compañía de las citadas familias.



Por otra parte, en el municipio Tucupita, del estado Delta Amacuro, se llevó a cabo una jornada en la comunidad el Palomar, parroquia Antonio José de Sucre, donde fueron atendidos 8 felinos con desparasitación y 75 caninos fueron desparasitados y se les brindó corte de uñas, limpieza de oídos y aplicación de vitaminas.



Un hecho que siempre llena de alegría a la familia Nevadista, fue el rescate de dos caninas de aproximadamente dos meses, que fueron abandonadas en el Urbanismo Hugo Chávez de San Juan de los Morros. Están sanas y fueron rescatadas por los niños Brayan Torrealba y Eslayne Luques, quienes los tienen resguardadas y les dan agua y comida, pero no las pueden adoptar ya que viven en apartamentos y no tienen el permiso de sus padres. Ellos brindarán protección temporal mientras se les consigue adoptantes a estas cachorras , no se evidenció rastros de las madres .

Esta nota ha sido leída aproximadamente 262 veces.