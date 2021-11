WhatsApp Web ya se podría usar sin que el móvil tenga que estar conectado a Internet

05.11.21 - Hace algunos meses, WhatsApp anunció que estaba trabajando en un soporte multidispositivo, lo que permitiría que una persona pudiera abrir su cuenta de mensajería en cuatro aparatos distintos al mismo tiempo.

Se conocía que WhatsApp estaba trabajando en que las versiones WhatsApp Web y Escritorio fueran más independientes. Hasta el momento, para usar estas versiones era necesario que mantuviésemos nuestro móvil conectado a Internet de forma permanente, pero eso ahora es historia.



Finalmente, parece que el soporte multidispositivo pasa a su fase estable, tal y como hemos podido comprobar desde Xataka. Al acceder a WhatsApp Web, la plataforma nos dirá que hay una actualización y que ahora podemos usarla sin tener que el móvil conectado en todo momento.



¿Se ha apagado el móvil? No hay problema

A efectos prácticos, el funcionamiento de WhatsApp Web y WhatsApp Escritorio es el mismo. La única diferencia es que ahora no será necesario mantener el móvil conectado a Internet en todo momento, algo que en según qué circunstancias puede no ser posible.



De acuerdo a la propia app, se puede usar WhatsApp en cuatro dispositivos vinculados y un teléfono a la vez. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos iniciar sesión en cuatro ordenadores, tablets o portátiles, pero no podemos tenerla operativa en dos móviles al mismo tiempo.



Desde Xataka dicen que han podido comprobar que ambas versiones, tanto Escritorio como Web, funcionan de forma independiente. Hemos puesto el modo avión en el móvil y hemos podido seguir chateando sin ningún problema. Es más, hemos podido hacer llamadas y videollamadas desde WhatsApp Escritorio con el móvil fuera de línea.

Por el momento, se desconoce cuándo estará activo para todos quienes usan la popular aplicación de mensajería aunque debería llegar de forma gradual a los usuarios.

Con información de Cubadebate.