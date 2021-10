Facebook cambia de nombre oficialmente y pasa a llamarse 'Meta'

El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, junto al nuevo logotipo de la empresa Credito: Facebook

28-10-21.-Facebook ha anunciado este jueves que cambió oficialmente de nombre y operará bajo el nombre de Meta, según lo confirmó el cofundador de la empresa estadounidense Mark Zuckerberg.



El paso, anunciado durante la conferencia anual de desarrolladores, busca reflejar el nuevo enfoque de la empresa que trabaja en la construcción de su 'metaverso'.



"Ahora nos ven como una compañía de redes sociales", dijo Zuckerberg al señalar que el antiguo nombre ya no refleja todo lo que hace la empresa. "Pero en nuestro ADN somos una empresa que construye la tecnología para conectar a la gente", agregó.



"El metaverso se sentirá como un híbrido de las actuales experiencias sociales en línea, a veces ampliadas en tres dimensiones o proyectadas en el mundo físico. Permitirá compartir experiencias inmersivas con otras personas incluso cuando no puedan estar juntas, y hacer cosas juntos que no podrían hacer en el mundo físico", explica la compañía en un comunicado sobre la cuestión.



En este sentido, Zuckerberg detalló durante la presentación que en el metaverso será posible trabajar desde casa y, al mismo tiempo, estar en la oficina bajo la forma de avatares. Además, los usuarios podrán jugar o hacer deporte con sus amigos, aunque estén muy lejos.



Según el cofundador del gigante tecnológico, el metaverso permitirá a las personas renunciar a las pantallas y experimentar el efecto de presencia en la realidad virtual.



De acuerdo con las estimaciones de Zuckerberg, el 'metaverso' llegará a 1.000 millones de personas en la próxima década. Asimismo, espera que el nuevo ecosistema ayude a crear "millones" de puestos de trabajo.



El multimillonario precisó que el cambio del nombre no afectará a los servicios pertenecientes a la compañía (Messenger, WhatsApp, Instagram).





Esta nota ha sido leída aproximadamente 1043 veces.

La fuente original de este documento es:

RT (https://actualidad.rt.com/actualidad/408623-facebook-cambiar-nombre-oficialmente-meta)