Qué es el Metaverso y cómo funcionará

24 de Octubre - El término "metaverso" parece estar en todas partes. Facebook contratará a miles de ingenieros en Europa para trabajar en él, y las empresas de videojuegos presentan sus planes de largo plazo sobre lo que algunos consideran la próxima gran innovación en internet.



El metaverso, que podría volver a la conversación cuando Facebook presente sus resultados el lunes, es la idea que domina en este momento la imaginación de la industria tecnológica.



Podría ser el futuro, o podría ser una nueva visión grandilocuente del director general de Facebook, Mark Zuckerberg, que no sale como se esperaba o tarda años en popularizarse, si es que eso llega a ocurrir.



Además, muchos miran con recelo a un nuevo mundo en internet asociado a un gigante de los medios sociales que podría acceder a aún más datos personales y ha sido acusado de no detener el contenido perjudicial.



A continuación, un vistazo a este mundo virtual:



¿QUÉ ES EL METAVERSO?



Piense en él como si internet cobrase vida, o al menos se viera en tres dimensiones. Zuckerberg lo ha descrito como un "entorno virtual" al que se puede entrar, en lugar de mirar una pantalla. Básicamente es un mundo infinito de comunidades virtuales interconectadas en el que la gente puede reunirse, trabajar y jugar con dispositivos de realidad virtual, gafas de realidad aumentada, aplicaciones en smartphones y otros dispositivos.



También incluirá otros aspectos de la vida digital, como compras y medios sociales, según Victoria Petrock, analista que sigue tecnologías emergentes.



"Es la próxima evolución de la conectividad, donde todas esas cosas empiezan a unirse en un universo integrado que imita al nuestro, de modo que vives tu vida virtual de la misma forma que vives tu vida física", dijo.



Pero tenga en cuenta que "es díficil definir una etiqueta para algo que todavía no se ha creado", señaló Tuong Nguyen, analista que sigue tecnologías inmersivas para la firma de investigación Gartner.



Facebook advirtió que tomaría de 10 a 15 años desarrollar productos interactivos para el metaverso, un término creado por el escritor Neal Stephenson para su novela de ciencia ficción de 1992 "Snow crash".



¿QUÉ PODRÉ HACER EN EL METAVERSO?



Cosas como asistir a un concierto virtual, hacer un viaje a través de internet y comprar y probarse ropa digital.



El metaverso también podría cambiar el teletrabajo en medio de la pandemia del coronavirus. En lugar de ver a sus colegas en la cuadrícula de una videollamada, los empleados podrían verles de forma virtual.



Facebook ha lanzado un software de reuniones para empresas llamado Horizon Workrooms que puede utilizarse con sus dispositivos de Oculus de realidad virtual, aunque las primeras críticas no han sido muy buenas. Los dispositivos cuestan 300 dólares o más, lo que deja las experiencias más avanzadas del metaverso lejos del alcance de muchos.



Los que puedan permitírselo podrían utilizar sus avatares para moverse por los mundos virtuales creados por diferentes compañías.



"Buena parte de la experiencia del metaverso va a girar en torno a poder teletransportarse de una experiencia a otra", dijo Zuckerberg.



Las empresas tecnológicas aún tienen que determinar cómo conectar sus plataformas entre sí. Hacer que funcione requerirá que las plataformas rivales de tecnología se pongan de acuerdo sobre una serie de estándares para que no haya "gente en el metaverso de Facebook y otra gente en el metaverso de Microsoft", dijo Petrock.



¿ESTARÁ TODO FACEBOOK EN EL METAVERSO?



Desde luego, Zuckerberg ha apostado fuerte por lo que considera como la próxima generación de internet porque cree que será una gran parte de la economía digital. Espera que en los próximos años, la gente empiece a ver Facebook como una empresa del metaverso en lugar de como una empresa de medios sociales.



Según un reporte del sitio de noticias The Verge, Zuckerberg estudia utilizar la conferencia anual de realidad virtual de Facebook, que se celebra la semana que viene, para anunciar un cambio de nombre corporativo y agrupar a sus apps tradicionales como Facebook e Instagram bajo una compañía matriz. Facebook no ha hecho comentarios sobre el reporte.



Los críticos se preguntan si el posible cambio podría ser un esfuerzo de distraer la atención de las crisis de la compañía, como investigaciones antimonopolio, declaraciones de antiguos empleados y preocupaciones sobre su gestión de la desinformación.



La exempleada Frances Haugen, que acusó a las plataformas de Facebook de perjudicar a los niños e incitar a la violencia política, tiene previsto declarar el lunes ante un comité parlamentario británico que prepara legislación sobre seguridad en internet.



¿ES EL METAVERSO UN PROYECTO SÓLO DE FACEBOOK?



No. Zuckerberg ha admitido que "ninguna empresa" construirá el metaverso por sí sola.



Sólo porque Facebook haya convertido el metaverso en una prioridad no supone que esa u otra gran empresa tecnológica vaya a dominar el espacio, dijo Nguyen.



"También hay muchas empresas nuevas que podrían ser competidoras", dijo. "Hay nuevas tecnologías y tendencias y aplicaciones que aún tenemos que descubrir".



Las empresas de videojuegos también están en la vanguardia. Epic Games, la empresa detrás del popular juego Fortnite, ha reunido 1.000 millones de dólares de los inversionistas para ayudar a sus planes de largo plazo para construir el metaverso. La plataforma de inversionistas Roblox es otro jugador a tener en cuenta, que ha descrito su visión del metaverso como un lugar donde "la gente puede reunirse dentro de millones de experiencias tridimensionales para aprender, trabajar, jugar, crear y socializar".



Las marcas de consumo también quieren entrar. La firma italiana de moda Gucci colaboró en junio con Roblox para vender una colección de accesorios sólo digitales. Coca-Cola y Clinique han vendido productos digitales promocionados como una base del metaverso.



En cierto modo, la apuesta de Zuckerberg por el metaverso contradice una postura fundamental de sus mayores defensores. Ellos imaginan el metaverso como la liberación de la cultura digital ante empresas como Facebook que se declararon propietarias de las cuentas, fotos, textos y listas de reproducción de los usuarios y vendieron las conclusiones que obtuvieron a partir de esos datos.



"Queremos poder movernos por internet con facilidad, pero también queremos poder movernos por internet de una forma en la que no nos rastreen ni nos monitoreen", dijo el inversionista de capital riesgo Steve Jang, socio gerente de Kindred Ventures, que se centra en tecnología de criptomonedas.



¿SERÁ ESTA OTRA FORMA DE CONSEGUIR MÁS DATOS MÍOS?



Parece claro que Facebook quiere llevar al metaverso su modelo de negocio, basado en utilizar datos personales para vender publicidad dirigida.



"Los anuncios seguirán siendo una parte importante de la estrategia en la parte de medios sociales de lo que hacemos, y probablemente también seguirán siendo una parte significativa del metaverso", dijo Zuckerberg en la última presentación de resultados de la firma.



Eso plantea nuevas preocupaciones de seguridad, dijo Nguyen, que giran en torno a "todos los problemas que tenemos hoy, y además algunos que aún tenemos que descubrir porque aún estamos descubriendo lo que hará el metaverso".



Petrock dijo estar preocupada porque Facebook intente abrir el camino hacia un mundo virtual que requeriría aún más datos personales y ofrecería más potencial para abusos y desinformación, dado que aún no ha resuelto esos problemas en sus plataformas actuales.



"No creo que hayan pensado por completo en los riesgos", dijo. "Temo que no estén pensando necesariamente en todas las implicaciones de seguridad del metaverso".



O’Brien informó desde Providence, Rhode Island.