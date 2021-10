(VIDEO) Padrino López califica de "bodrio" la supuesta "investigación" de la Revista colombiana Semana

10.10.21 - El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, calificó como “un bodrio" y «una olla mal montada” la publicación de la Revista Semana sobre la supuesta compra que realizó Venezuela de un “poderoso arsenal procedente de Irán y Rusia».



La periodista Madelein García compartió este domingo 10 de octubre un video en Twitter de las declaraciones que ofreció el alto funcionario castrense, en el cual indicó que la “investigación” que publicó este sábado 9 de octubre el medio neogranadino está plagada de “mentiras”, y se trata de “un mal montaje”. Sin embargo, sostuvo que “eso no es de extrañar,» porque «es un medio de la oligarquía colombiana”.



A su juicio, “la oligarquía tiene un propósito que es perturbar toda la paz en la región”, esa oligarquía del vecino país que encarna el subpresidente Iván Duque y todo su séquito de delincuentes”.



López destacó que el artículo basado en documentos falsos son una “grosería para los lectores y el público de este medio de comunicación”.



En este sentido, lamentó que los medios se presten “para las artimañas y el desespero político que persiste en Colombia”, que busca “salvar lo insalvable, tratar de salvar lo que dejó de hacerse en el pueblo de Colombia durante los últimos cuatro años”.



Reiteró que lo difundido por Semana es “una olla y no merece más comentarios de mi parte”.



Bajo la etiqueta “#LosMisilesDeMaduro”, la Revista Semana difundió en las redes sociales la supuesta investigación fundamentada con “pruebas exclusivas”, respecto a la adquisición de armamento de Venezuela a Irán y Rusia.



No obstante, el trabajo presenta claras inconsistencias que demuestran y desmontan una vez más las maniobras con miras a un conflicto bélico entre los dos países, promovidos con factores de poder neogranadinos y de Washington y así lo evidenció el portal La Tabla.



“Hay misiles, bombas, radares y sistemas de defensa aérea. Estados Unidos, Colombia y la región están alertas”, de esta manera y en una evidente señal de alarma, el medio colombiano pretendió prender las alarmas contra el Gobierno nacional.



La Tabla demostró incoherencias en el documento, como por ejemplo en el nombre del Comandante de la Aviación de Venezuela que firma —según el informe— una comunicación, además la equivocación con el nombre de la Base Aérea El Libertador ubicada en el estado Aragua, entre otros.