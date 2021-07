Canciller Arreaza denuncia "sesgo" informativo contra Venezuela del New York Times

02.07.21 - El periódico estadounidense The New York Times (NYT), busca encuadrar falsos detalles mediáticos mediante un sesgo -supuestamente periodístico- para colocar a Venezuela como “foco de conflicto” con las naciones de la región “bajo el escurridizo concepto de estado fallido” y proyectar una aparente necesidad de intervenirla militarmente, denunció este jueves el canciller Arreaza.



Mediante una carta de 5 folios, dirigida al editor del NYT, Dean Baquet, el Canciller venezolano reclamó la falsedad del contenido de un artículo publicado hace dos meses, con el tendencioso y sesgado titular de “Grupos terroristas se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía”.



"A diferencia de otros medios, no recibimos respuesta. Se demuestra así la poca voluntad autocrítica y de diálogo de ese medio", dijo el diplomático a través de Twitter, en un mensaje que acompañó con la carta enviada al NYT en formato electrónico y físico, el pasado 30 de abril.



En aquella ocasión, Arreaza aseguró que el medio estadounidense había publicado información sesgada contra el país suramericano, como parte de una "campaña de calumnias" contra Venezuela.



El artículo que produjo el reclamo de la cancillería venezolana fue publicado el 26 de abril de 2021 y aludía a la supuesta presencia de "grupos terroristas" en el país suramericano.



Tras su publicación, Caracas denunció que el medio estadounidense había recurrido a la aplicación de "las mismas fórmulas con las que justificaron las invasiones a Irak y Libia, y el golpe de Estado en Bolivia en 2019", con el propósito de "aumentar la presión intervencionista" y así intentar "derrocar" al Gobierno venezolano.





Con información de Actualidad RT / Prensa VTV