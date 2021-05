Difunden un supuesto servicio gratuito de TV satelital para Venezuela

19.05.21 - A través de las plataformas digitales circula una imagen de lo que sería la caja del kit del nuevo servicio de televisión satelital que, según se conoció de manera extraoficial, lanzaría el Gobierno Nacional y que podría incluir 43 canales y algunas estaciones radiales.



Según el periodista y experto en telecomunicaciones Fran Monroy, se estima que el proyecto se complete en un año.



El nuevo servicio -que hasta ahora no tiene fecha de lanzamiento ni ha sido anunciado de forma oficial- ofrecería dos canales en HD: La Tele Tuya y Corazón Llanero Multimedia. Aunque, de acuerdo con Moroy, podrían estar incluidos teleSUR HD y Televen HD.



¿Qué es el Sistema Free to Air o FTA?



Es un servicio de señal abierta de transmisiones de radio y televisión no cifradas, que permiten a las personas con el equipo necesario, como una antena parabólica, un LNB universal y el receptor satelital adecuado, recibir y ver o escuchar el contenido sin ninguna suscripción o costo de por medio. También existen los decodificadores FTA para ver canales vía Internet.



Canales de la Televisión Satelital Gratis Directo al Hogar



Los satélites gratis FTA ofrecen cientos de canales de televisión (entretenimientos, deportivos, culturales, educativos, informativos, religiosos, películas, etc.) y de radio satelital, nacionales e internacionales, con una guía de programación variada y amena para toda la familia. Esta modalidad es muy popular en los Estados Unidos, Brasil, Europa, Oriente Medio y norte de África, donde existen miles de canales FTA.



¿Cuántos Canales se pueden Sintonizar?

La cantidad de canales va a depender de los tipos de satélites que se tengan conectados, pueden ser satélites banda C o banda Ku, también de la capacidad y tamaño de la antena.



Para recibir señales de los satélites de banda Ku se requiere una antena de 60 centímetros en adelante, como la de DirecTV y para la banda C, una antena de 2 metros en adelante.



La banda Ku tiene una desventaja, especialmente a frecuencias superiores a los 10 GHz en zonas de intensa lluvia, es la interrupción de la señal, comúnmente conocido como desvanecimiento de la lluvia.

¿Cómo tener Televisión Satelital Gratis en Venezuela?

Para conectarse con los satélites que ofrecen canales libres (FTA) en Latinoamérica, especialmente para Venezuela, se necesita una antena parabólica (se puede utilizar la de DirectTV), un buscador de satélite, un conector LNB universal para captar la señal de la televisión satelital libre y un receptor satelital FTA.



Antena Parabólica: Es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico. Estas antenas pueden ser solo transmisoras, receptoras o full dúplex que pueden transmitir y recibir simultáneamente. Las antenas satelitales pueden ser muy grandes o pequeñas como la de DirecTV.

Antena Parabólica o Satelital



Satfinder: Un buscador de satélites o satfinder, es un medidor de señal de satélite utilizado para orientar con precisión una antena parabólica hacia los satélites de comunicaciones en órbita geoestacionaria. Si se contrata algún servicio técnico para orientar la antena, no es necesario tener o comprar un buscador de satélites.

Satfinder Buscador de Satélites



LNB: Un bloque convertidor de bajo nivel de ruido o LNB, es un dispositivo utilizado en la recepción de señales procedentes de satélites.

LNB Universal Tv Gratis



Receptor Satelital: El decodificador FTA es un equipo parecido al decodificador de DirecTV, necesario para sintonizar los canales libres de los satélites FTA. La calidad de imagen de los receptores de señales FTA pueden ser de definición estándar (SD), alta definición (HD) o 4K ultra alta definición (UHD). En la actualidad, la mayoría de los televisores modernos tienen incorporado este sistema.

Receptor Satelital FTA

Utilizar la Antena de DirecTV como un Receptor Satelital de TV Gratis

La antena de DirecTV se puede utilizar como un receptor de señal de televisión gratis solo en la banda Ku, orientándola a un satélite FTA y en la mayoría de los casos, se debe cambiar el LNB por uno universal.



El precio de los decodificadores FTA van desde los 35 dólares y los LNB universal banda Ku desde 5 dólares.

Desventajas de la Televisión Gratis por Satélite FTA

En la actualidad, son pocos los satélites disponibles con canales FTA en idioma español en Latinoamérica.



La programación, sobre todo en América Latina, es regional e institucional de cada país, lo que puede ser poco atractiva e interesante en otros países.



Cada satélite FTA tiene distintos tipos de canales y programación, para recibir la señal de los distintos satélites hay que mover la antena y apuntar a cada satélite, ya sea con un motor o manualmente. Estos se puede solucionar con la opción multifoco en una sola antena que mida más de 60 centímetros o con la instalación de un conmutador, que sirve para unir la señal de varias antenas en una sola salida al receptor FTA o televisor.

Con información de Laiguana.tv