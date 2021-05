(VIDEO) Vicepresideta Delcy Rodríguez denunció ataque a Venezuela con la fabricación de mentiras y falsedades matrices construidas a través de Twitter

07.05.21 - La Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez presentó este viernes los resultados de una investigación pericial realizada por un grupo de expertos independientes que mediante el Big Data y herramientas de análisis, han evaluado todas las informaciones que en twitter se vierten sobre nuestro país, determinando que existe una evidente manipulación sobre los hechos de la realidad de Venezuela presentados en la Corte Penal Internacional.



"Lo que le hemos dicho a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es 'primacía de la realidad', como dicen los abogados, los hechos, no las matrices creadas por Twitter y robots que buscaron amplificar versiones sobre las autoridades venezolanas y sobre el Estado venezolano", dijo Rodríguez, al recalcar que su país es víctima de un "linchamiento mediático" y una "campaña de desprestigio".



“Buscan tipificar delitos que no existen”, aseguró.



Indicó que del universo de los tuits, se analizaron 480 fuentes abiertas, de las cuales el 61% corresponde a medios de comunicación verificados y 27% a las redes sociales, sin embargo -dijo- el impacto de las redes sociales es más relevante .



De ese 27%, “el 88% son cuentas de Twitter que fue donde se creó la falsa matriz contra Venezuela”.



Igualmente, -dijo- que de una muestra de 98 tuits de opinión se reveló que sólo el 4% eran avalados por alguna información.



“El 17% de los tuits de información venían acompañados de un enlace con un medio de comunicación o elemento audiovisual, pero el 79% eran tuits de opinión no avalados por ninguna información ni por elemento audiovisual”.



De 293 noticias verificadas, -indicó- el 70% son noticias opositoras, “son versiones de la oposición”, dijo Rodríguez al explicar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional fue notificada “para que sepa que están haciendo un examen preliminar basado en falsedades”.



Destacó que esas informaciones falsas y matrices fraudulentas inciden en la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI).



"¿Por qué presentamos este estudio a la Fiscalía de la CPI? Para que no se dé paso en falso, para que sepan que están haciendo un examen preliminar basado en falsedades, mentiras y en matrices construidas a través del Twitter", argumentó la vicepresidenta venezolana, quien reiteró que su país garantiza el respeto a los derechos humanos y a la Carta de las Naciones Unidas; y que cuando un agente de seguridad del Estado ha violado la ley, ha sido "inmediatamente judicializado".



Explicó que se crean artificiosamente tendencias con el objetivo de influir en quienes tienen que tomar una decisión en la Corte Penal Internacional . “Un caso creado artificialmente no tiene sustento en la realidad y busca incidir en los decisores de estos organismos”, dijo la vicepresidente, quien calificó la operación de muy grave.



"Es una operación muy grave, siempre le pedimos a la Comunidad Internacional, que todos debemos vernos en el mismo espejo lo que hacen hoy a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país". Afirmó.



Destacó que es inaceptable que estas campañas falsas de opinión basadas en bots, sustituya investigaciones serias de organismo Internacionales.



La funcionaria consideró que el caso venezolano debe ser tomado como ejemplo en la ONU, ya que considera que los expedientes sustentados en "noticias falsas" podrían aplicarse en contra de cualquier país. A su juicio, "los poderes imperiales", económicos y los "dueños de transnacionales de la comunicación", buscan "influir en la calificación de delitos y tipificar delitos que no existen", para sustituir las leyes internacionales y las instituciones que legislan sobre el derecho internacional.



"La CPI en cualquier momento puede ser borrada de un sopetón y sustituida por los juzgamientos de las redes sociales y las matrices que falsamente crean. Es algo muy grave", denunció.



Finalmente la Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodriguez exhortó a las autoridades de la Corte Penal Internacional a verificar los datos presentados sobre Venezuela, debido a que no puede hacerse un examen preliminar basado en falsedades y mentiras publicadas en redes sociales.



“Hagamos valer la Carta de las Naciones Unidas, porque en cualquier momento la Corte Penal Internacional puede ser borrada de un sopetón, sencillamente porque ha sido sustituido por el juzgamiento de las redes sociales y las matrices que falsamente se crean”, manifestó.





Con información de RT / Últimas Noticias