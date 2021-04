(VIDEO) Suspensión de programación de Radio Rumbos se debe a "un problema jurídico entre socios"

20.04.21 - Elsa Siciliano, presidenta de Radio Rumbos aclaró este martes que la suspensión de la programación habitual se debe “a un problema jurídico entre socios” y no a un asunto político como lo quieren hacer ver algunos rumores.



Así lo destacó el ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Freddy Ñañez, a través de su cuenta Twitter:



Siciliano, entrevistada por el periodista Santiago Gutiérrez, destacó que es un problema de accionistas, “donde los representantes del prófugo de la justicia Pedro Torres Ciliberto, mantienen una pelea que tenemos jurídicamente porque él dice que es accionista del 100%”.



Igualmente, manifestó que, “esperan resolver el teme jurídico y que no desalojarán las instalaciones y se mantendrán en la institución ya que fue suspendida la decisión por la sala constitucional hasta que se aclaren muchos entuertos que hay de manera jurídica”.



Finalmente, resaltó que la emisora no se encuentra fuera del aire, solo se encuentra suspendida la programación habitual.