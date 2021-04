TSJ ordena suspensión de transmisiones de Radio Rumbos

20-04-21.- El Tribunal Supremo de Justicia ordenó este martes 20 de abril la suspensión en las transmisiones de la emisora Radio Rumbos (670 AM), así como el desalojo de su sede, ubicada en el municipio Chacao del estado Miranda. También se suspenden las conexiones con el "Circuito Gigante Rumbos", las emisoras afiliadas a esta señal.



Los periodistas Elsa Siciliano y Manuel Isidro Molina informaron, a través de un comunicado, que por decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendieron indefinidamente la programación del Circuito Radio Rumbos en Venezuela.



Los ahora ex directivos de la cadena radial remarcaron que existe una sentencia fechada el 1 de diciembre de 2020 que ellos desconocían, con la cual se ordena también el desalojo de las instalaciones de la emisora, "sin que se conozca quiénes asumirán la conducción gerencial de la emisora".



También denunciaron que al expediente número 19-0441 "no tuvieron acceso nuestros abogados ni conocemos las reales intenciones que tuvo el magistrado ponente Calixto Ortega, para tal decisión aprobada por los integrantes de la Sala Constitucional".



Igualmente confirmaron que se suspenden las conexiones con el Circuito Gigante Rumbos, cuyas 50 radioemisoras "llevaban a ustedes diariamente las emisiones de Noti-Rumbos, el periódico impreso en la radio".



Por lo pronto, se desconoce cuál es la motivación que tuvo la Sala Constitucional del TSJ para tomar esta decisión que obliga al cese de operaciones de otro medio de comunicación en Venezuela.



El Circuito Radial Rumbos era uno de los más reconocidos con una trayectoria de más de 6 décadas en la radiodifusión venezolana. El Colegio Nacional de Periodistas también rechazó la medida.