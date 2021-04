(AUDIO+VIDEOS) Ministro Villegas analizó el papel de los medios hace 19 años en el 11-A y el que juegan las redes sociales hoy día

* Escuche aquí el audio



15.04.21 - El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, comentó que hace 19 años los medios de comunicación tradicionales eran los que generaban la información y no las redes sociales, como sucede en la actualidad, y ellos intervinieron en una cadena presidencial y aportaron a la oposición la base para llevar a la caída del gobierno del presidente Hugo Chávez. El titular de la cartera cultural fue entrevistado en la emisora Millenials 95.5 FM, por los moderadores Pedro Infante, Herick Goicochea y Josselyn Correia, en el programa «Derecho de Palabra», donde recordaron los hechos ocurridos durante el 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando el recordado presidente Chávez fue derrocado y devuelto al poder por un lapso de 47 horas, en las cuales Venezuela fue víctima del fascismo y de la traición de un sector de vendepatrias al servicio del imperialismo estadounidense.



Villegas añadió que en ese momento hasta los medios hicieron periodismo de pronóstico como hizo El Nacional, con su edición especial titulada «La Batalla final será en Miraflores», ayudando a los golpistas a ejecutar la llegada del pueblo opositor hasta el Palacio de Gobierno; además la manipulación mediática cuando dijeron que él había renunciado (anuncio del periodista Napoleón Bravo el 12 de abril en su programa de Venevisión 24 Horas) y que luego fue desmentido por un fax enviado directamente por el comandante desde La Orchila a VTV y que posteriormente fue hecho público.



El también comunicador recordó que en esos días trabajaba para el diario «El Universal» y para VTV; por ello escribió el libro «Abril Golpe Adentro», con el que ganó el Premio Nacional de Periodismo, por lo que pudo observar diversos acontecimientos desde ambas aceras, dadas las diferentes líneas editoriales que llevan dichos medios.



Refirió que el golpe mediático también se ha llevado inclusive en Estados Unidos, cuando las corporaciones de las redes sociales le silenciaron sus redes al ex presidente Donald Trump, y también se lo han hecho al presidente (Nicolás) Maduro, haciendo de factores políticos al censurar discursos o redacciones. «Antes era más sutil, ahora es más notorio; el capitalismo viene renunciando a la democracia en sus distintas formas y eso le ha resultado incómodo al proyecto del capital, como acaba de suceder en Ecuador», sostuvo el ministro.



También hablaron de las declaraciones del entonces fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, quien convocó a una rueda de prensa, en la que se presumía que iba a renunciar y lo que hizo fue señalar que no hubo una renuncia firmada del presidente Chávez y que eso fue un golpe de Estado y, por lo tanto, de inmediato fue sacado del aire por todos los medios que transmitían en vivo.



Recordó la solicitud, hecha el domingo por el presidente Nicolás Maduro, de que se haga una serie respecto de los sucesos de esos días. Al respecto, Villegas expresó que se va a a sentar con las autoridades del Ministerio de Turismo, debido a que hay muchos materiales para hacerla. «Hay un montón de historias, digamos, que abundan sobre este hecho», afirmó.



El ministro también comentó sobre las elecciones presidenciales en Perú y en Ecuador, además ahondó sobre el uso de las redes sociales que en la actualidad han servido a las corporaciones mediáticas para manipular a las masas, sustituyendo a los tradicionales medios de comunicación.



Recordó que los medios alternativos fueron útiles durante los hechos del 2002, cuando Catia Tve y Radio Perola, de Caricuao, ayudaron a desmentir diversos acontecimientos.



Goycochea, por su parte, señaló que han habido 285 golpes de Estado a lo largo de la historia, 69 golpes en América Latina; en el siglo XXI, en esta región van 16 derrocamientos en los 20 años y 4 meses que han transcurrido de la llegada del nuevo milenio.