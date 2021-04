Gobierno venezolano exige a Associated Press mayor rigor y objetividad periodística

14.04.21 - Venezuela exigió a The Associated Press (AP) mayor rigor y objetividad periodística, informó este miércoles el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza tras divulgar una misiva que remitió al director de la agencia estadounidense, Gary Pruitt, el pasado 11 de marzo.



La respuesta de Pruitt, refiere el canciller, es “educada” y “manifesta respeto por nuestro pueblo y gobierno”. “Podemos trabajar coordinadamente para mejorar los accesos a las fuentes”, precisa el ministro.



El texto enviado al director de AP, con sede en Nueva York, Estados Unidos, expresa “preocupación sobre algunas constantes y trabajos” realizados sobre el país.



Estos, específica la carta, parecieran disonantes con los propios estándares y valores que conforman la Declaración de normas y principios noticiosos de AP.



Hay “un sostenido patrón de omisiones o explicaciones conclusivas sobre el retrato de fondo que se establece sobre Venezuela”.



Es una “simplificación forzada ante el público. Es éste un elemento recurrente en muchos de sus despachos (...) lo que sugiere una posición editorial”.



En definitiva, el medio intenta posicionar "causas y supuestas consecuencias” de las dificultades venezolanas de manera francamente sesgada.



El pasado viernes 9 de abril, el diplomático también dio a conocer que remitió una carta a la BBC por el tratamiento informativo sobre la nación bolivariana.



La BBC negó cualquier sesgo. Sin embargo, la cadena ha estado del lado de la normalización de noticias falsas, indicó Arreaza.



En su portal web, Associated Press se describe como una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro. Tiene cobertura en más de 100 países con diversos contenidos, servicios y formatos, y posee al menos 260 oficinas a escala global.