(VIDEO) Periodistas de NTN24 negaron haber sido detenidos o secuestrados por la FANB

02.04.21 - Dos periodistas del medio colombiano NTN24, declararon este jueves que «nunca» fueron detenidos ni secuestrados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, como señalaron enfáticamente las autoridades colombianas horas antes. Señalan que ingresaron a Venezuela desde Colombia, con el fin de hacer cobertura de los hechos ocurridos en el estado Apure, en el que grupos irregulares procedentes de Colombia han realizado ataques contra la población y la fuerza armada venezolana.



En un vídeo del sitio Web RedRadioVe (medio privado afín a la revolución bolivariana), los periodistas Rafael Hernández y Luis Gonzalo Pérez, del canal NTN24, así como los activistas de la organización no gubernamental (ONG) Fundaredes, Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, explicaron que ingresaron al país desde Arauquita, municipio ubicado en Colombia.



En el video, los periodistas aclararon que no fueron secuestrados, ni maltratados ni fueron detenidos por los efectivos de seguridad, como erróneamente lo afirmara el presidente de Colombia, Iván Duque, a través de sus redes sociales.





Al preguntárseles por qué ingresaron a La Victoria desde Arauquita, alegaron que fue por razones de seguridad. «Por Arauca fuimos a El Amparo, de El Amparo fuimos a Arauquita y de allí cruzamos hacia La Victoria. Y en lo que cruzamos fuimos al comando». Señala que «la seguridad de nosotros se podía poner en peligro por la carretera, porque tenemos entendido que por allí está prohibido el paso y el acceso».Según RedRadioVe, esta forma de ingresar al país era ilegal y no contaban con autorización, por ser una zona en conflicto, por lo que la FANB más bien les brindó protección. Es necesario notar que, desde mediados de marzo, persiste un conflicto en el sector por los ataques de grupos irregulares procedentes de Colombia, que intentan controlar el sector venezolano. En el mismo han muerto 9 miembros de los grupos irregulares y 4 soldados venezolanos.Por otro lado, el periodista y viceministro venezolano William Castillo afirmó que, según información de fuentes desde Apure, «el plan del medio colombiano era filmar el momento en que la explosión acabase con la vida los funcionarios militares venezolanos», dijo refiriéndose a una emboscada en la que perdieron la vida dos soldados venezolanos y otros 9 resultaron heridos, al ser atacados con un RPG en el sector El Ripial.Además, el periodista Carlos Arellán, de Venezolana de Televisión, recordó que uno de los corresponsales de NTN24 que estaban en Apure «es el mismo que en 2019 dijo que la Policía Nacional Bolívariana había incendiado la ‘ayuda humanitaria’ con bombas lacrimógenas», en referencia a los camiones que Juan Guaidó y sus simpatizantes intentaron hacer ingresar por la fuerza desde Colombia el 23 de febrero de 2019.Los camiones, que supuestamente tenían «ayuda humanitaria», también contenían pertrechos para organizar «guarimbas» y protestas violentas. Aunque inicialmente los medios de derecha, entre ellos NTN24, culparon a efectivos venezolanos de incendiar los camiones, finalmente The New York Times reconoció, varias semanas después, que fueron incendiados por error por los propios opositores.«Aquello reveló 2 cosas: la mala intención de medios colombianos y los petrechos de guerra en los camiones», dijo Arellán.

