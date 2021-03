(VIDEO) Freddy Ñáñez: "Medios internacionales no les importa veracidad de las matrices de opinión contra Venezuela"

30.03.21 - El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, afirmó este lunes que los grandes medios de comunicación internacionales no toman en cuenta la veracidad de las matrices de opinión que circulan contra Venezuela.



Durante una entrevista en el programa En Clave Política, transmitido por la multiestatal teleSUR, el Vicepresidente aseveró que “no es nada nuevo para Venezuela enfrentar no solo ataques subversivos y militares de países que se han convertido en el enclave de la geopolítica de Estados Unidos contra nuestra democracia, contra nuestras instituciones y nuestro pueblo. Tampoco lo es enfrentar las distintas operaciones psicológicas que, a través de los medios de comunicación tradicionales y ahora en las redes sociales, se aplican diariamente contra nuestro país y en el campo de la opinión pública”.



Asimismo, destacó que les corresponde ofrecer análisis argumentados y sustentados para desmontar las matrices y buscar el verdadero sentido de todo lo que sucede y no se ve en política. “A los grandes medios de comunicación internacionales, también de los países vecinos, no les preocupa la veracidad ni la verosimilitud que puedan tener las matrices de opinión que ponen a rodar. Lo que les importa es dar un paso más en la versión contra Venezuela”, acotó.



Ñáñez explicó que, de analizarse el relato que se ha querido imponer sobre los hechos puntuales que ocurrieron en La Victoria (estado Apure), “uno se da cuenta que se repite, en primer lugar, el tema de la crisis humanitaria; en segundo, el tema de los derechos humanos; y en tercero, la deslegitimación del Estado venezolano y de su derecho de ejercer la soberanía sobre el territorio de nacional”.



“Parece algo de fabuladores pensar que todas las matrices de opinión que tuvieron resonancia en los medios de comunicación internacionales las produjeron los grupos irregulares armados colombianos a través de grupos de WhatsApp, donde tienen conexión con distintas ONG y periodistas de la zona”, enfatizó el Ministro de Comunicación e Información.