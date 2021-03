Facebook bloqueó la página de Nicolás Maduro por presuntamente desinformar sobre el Covid-19

Credito: Web

26-03-21.-Facebook bloqueó la página del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por violar sus políticas al difundir información errónea contra el COVID-19, mediante la promoción de un remedio que él asegura, sin pruebas, cura la enfermedad, informó este sábado 27 de marzo, un portavoz a la agencia de noticias Reuters.



En enero, Maduro describió el Carvativir, una solución oral derivada del tomillo, como un medicamento “milagroso” que neutraliza el coronavirus sin efectos secundarios, una afirmación que los médicos dijeron no tiene respaldo científico.



Facebook retiró el video de Maduro promocionando el medicamento porque viola una política de la empresa que prohíbe falsas afirmaciones “de que algo puede garantizar la prevención de infectarse de COVID-19 o puede garantizar la recuperación de COVID-19”.



“Seguimos las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, según las cuales actualmente no existe ninguna medicación que prevenga o cure el virus”, dijo el portavoz a Reuters.



“Debido a reiteradas violaciones de nuestras normas, bloqueamos la página por 30 días durante los cuales solo estará disponible en modo de lectura”, dijo.



En el video, Maduro dice que el Carvativir, al que llama “goticas milagrosas” del médico venezolano del siglo XIX José Gregorio Hernández, quien fue beatificado por la Iglesia Católica, se puede utilizar preventiva y terapéuticamente contra el coronavirus.



Los administradores de la página fueron notificados de la violación de políticas, dijo el portavoz.



Por su parte, la cuenta de Maduro en la plataforma Instagram, propiedad de Facebook, destinada a compartir fotografías, no se verá afectada.



El ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Maduro dijo en febrero que Facebook había censurado videos en el que mostró Carvativir.



En el pasado, Maduro ha reclamado que él y sus aliados han sido tratados injustamente por las empresas de redes sociales, incluyendo lo que él ha calificado como una suspensión arbitraria de cuentas.



El mandatario utiliza con frecuencia las redes sociales, incluido Facebook, Twitter, y en ocasiones ha transmitido discursos en Facebook Live.



Nicolás Maduro recomendó en varias ocasiones el Carvativir



El pasado 24 de enero, el presidente Maduro presentó las gotas que calificó como “milagrosas” y que, aseguró, neutralizan el COVID-19 en un 100% al usarlas cada cuatro horas. Esa fue la primera vez que se nombró el medicamento Carvativir, y no hay ningún estudio científico publicado sobre él.



“Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández”, dijo Maduro durante una alocución televisada en la que ofreció un balance sobre la pandemia en Venezuela.



Este tratamiento, explicó, “es producto de varios estudios clínicos, científicos y biológicos que se extendieron durante nueve meses e incluyeron experimentación en enfermos, moderados y graves, que -siempre según el mandatario- se recuperaron de la enfermedad gracias a estas gotas”.



“Diez gotitas debajo de la lengua, cada cuatro horas, y el milagro se hace, es un poderoso antiviral, muy poderoso, que neutraliza el coronavirus”, insistió el mandatario venezolano, para luego señalar que todo lo relacionado con este producto “se va a publicar en revistas internacionales”.



El Carvativir, prosiguió, es una medicina “totalmente inocua”, pues “no tiene ningún efecto secundario ni negativo”, o al menos así lo demuestran, dijo, los “experimentos masivos” que se hicieron en Venezuela.



Maduro no quiso revelar la identidad del científico principal que está detrás de la creación de las gotas. Pero aseguró que se trata de “una mente brillante” y que, por el momento, “lo protegerán”.



Además, prometió exportar miles de dosis de Carvativir a los países que, junto con Venezuela, integran el bloque ALBA-TCP (Cuba, Nicaragua, Bolivia, Haití y otras naciones caribeñas) y comercializarlo con otras naciones con las que mantiene una “relación estratégica”, aunque no mencionó ninguna.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 310 veces.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://lta.reuters.com/)