Por cobros excesivos abren procedimientos administrativos contra las empresas Intercable y Netuno

16.03.21 - El ministro para la Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, informó este martes 16 de marzo que se han abierto dos procedimientos administrativos: uno contra Intercable y otro contra NetUno, específicamente por las denuncias recibidas de usuarios sobre la especulación de estas empresas de TV por cable e Internet.



Igualmente, Ñáñez detalló que se ha creado una comisión entre Red TV y Conatel para realizar una investigación exhaustiva ante denuncias reincidentes sobre la mala calidad del servicio en los estados Zulia, Táchira, Mérida y estados del oriente del país por la pérdida de señal para operadoras públicas como Venezolana de Televisión, Vive televisión y el canal propio de la Asamblea Nacional.



Agregó que en esta reunión con las empresas operadoras de cable “el Gobierno Bolivariano ha dejado claro que hará cumplir la ley en cuanto a la protección de los usuarios y las usuarias directamente relacionado con la especulación de los precios y también en el derecho de recibir un servicio de calidad”, enfatizando que “en pandemia se ha demostrado en el mundo, la importancia esencial del entrenimiento…en Venezuela el entretenimiento y la cultura son derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Así que hicimos este exhorto y también hemos determinado que por lo menos en dos casos, como es el caso de Intercable y Netuno se han venido cometiendo irregulares”.



Al detallar la manera que se realizan esos cobros adicionales, el alto funcionario explicó que “luego de cobrar el monto de la tarifa por concepto del servicio contemplado en el contrato, van haciendo recargas relativas a servicios subalternos y complementarios como acceso a la red ó segundo punto de conexión y esto quintuplica el monto mensual que deben pagar los usuarios por el servicio, cobrando cifras exhorbitantes que no ha contratado. Por lo tanto se han abierto dos procedimientos administrativos a Intercable y Netuno, aunque esperamos no tener que continuar con este tipo de acciones contra las demás cableras o contra quien de alguna manera intente infringir la ley”.



Al ahondar en torno a las denuncias de mala calidad de servicio que deberán ser investigadas, Ñáñez especificó que “algunos usuarios reportan pérdida de audio, caída del servicio e inclusive algunos denuncian la sustracción arbitraria de los canales en algunas áreas y en determinadas horas. Por eso he puesto al frente de esta comisión a la Presidenta de Red TV y a la Viceministra de Soporte de Plataforma Comunicacional Mardy Nilse Medina Galavís, para que se logre evaluar cada una de las acusaciones contra el servicio de las operadoras de cable”, señaló Ñañez.



El Vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo hizo un llamado amistoso a estas empresas de Cable, “esperando que surta el efecto que estamos buscando que es precisamente trabajar en conjunto y que logren entender las circunstancias que vive actualmente el país. Nosotros como Gobierno deseamos que crezca, se desarrolle y se fortalezca la empresa privada, pero no a expensas de la especulación, ni utilizando el artilugio de recargarle al pueblo venezolano precios que no se justifican”.



Con información de últimas Noticias.

