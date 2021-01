Gobierno británico reveló lista de medios de comunicación opositores venezolanos que recibian financiamiento

07.01.21 - La Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido, reveló la lista de medios y grupos opositores venezolanos a los que entregó financiamiento, como parte de la estrategia de “apoyo” al plan de cambio de régimen en Venezuela promovida por Estados Unidos en alianza con Europa.



El citado informe revela que desde hace mucho tiempo desde el país europeo se financian proyectos de promoción de supuesto periodismo de investigación independiente en América Latina para socavar a líderes extranjeros y movimientos políticos considerados una amenaza para los intereses comerciales británicos.



“El FCO (Foreign and Commonwealth Office) ha financiado varias ONG entre enero de 2016 y septiembre de 2018, como parte del apoyo del Reino Unido para fortalecer la sociedad civil, los derechos humanos y la democracia”, reza la comunicación emitida por esta oficina el pasado 20 de febrero de 2019, dirigida a Nina Cross, a la que ofrecen disculpas por haber omitido en documento anterior a los medios y grupos opositores financiados por el Reino Unido.



Este documento reveló que los receptores del financiamiento, que según publicación de Daily Maverick podría superar el millón dólares en dos años, fue dirigida al Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Fundación Efecto Cocuyo, Conejo Nacional de Inversiones (Conapri), Instituto Radiofónico Fe y Alegría, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), EXODO A.C., Westminister Foundation for Democracy, PROVITA A.C, Centro Iberamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos A.C. (Cifodidh) y Transparecia Venezuela.



La fuente reveló recientemente que una unidad secreta de propaganda de la Guerra Fría, llamada Departamento de Investigación de la Información (IRD), intentó evitar que el socialista chileno Salvador Allende ganara las elecciones presidenciales de 1964 y 1970, así como la relación de esa unidad con la dictadura brasileña de 1964-1985.



Todos estos grupos y medios con marcada tendencia opositora, no dudaron en mostrar su apoyo al plan de “presidencia interina” encabezada por Juan Guaidó, el cual contó con el apoyo del Gobierno del Reino Unido que decidió brindar su reconocimiento al autoproclamado y entregarle las reservas del oro venezolano depositados en el Banco de Inglaterra.



Los documentos obtenidos por Declassified también muestran que la Fundación Westminster para la Democracia, conocida como el brazo de promoción de la democracia del Reino Unido ha ejecutado programas en y contra Venezuela, en los cuales invirtieron más de un millón de dólares desde 2016 para subvertir el proceso bolivariano.



Esta revelación del financiamiento a sectores de la oposición venezolana, se suma a las que han sido desclasificadas y en algunos casos informadas por Estados Unidos, quien en voz de su “enviado especial para Venezuela”, Elliott Abrams, ha señalado el “apoyo” monetario que brindan desde el Departamento de Estado y fundaciones como “National Endowment for Democracy” a medios y ONG’s que hacen oposición al Gobierno venezolano.



A continuación la traducción de este documento:



Oficina de Exteriores del Reino Unido



Nina Cross

Por email



request-520720-217e4812@whatdotheyknow.com



20 de febrero de 2019



Querida Nina Cross



REVISIÓN INTERNA DE LA SOLICITUD DE FOI REF: 1042-18



Gracias por su correo electrónico del 7 de enero solicitando una revisión interna del manejo de su solicitud de FOI por parte de Foreign and Commonwealth.



Su solicitud solicitó:



Respondió a mi FOI preguntando qué ONG y OSC financia en Venezuela y si financia Mercy Corps o la Cruz Roja. Usted respondió:



Puedo confirmar que el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth (FCO) tiene información relevante para su solicitud.

El FCO ha financiado varias ONG entre enero de 2016 y septiembre de 2018, como parte del apoyo del Reino Unido para fortalecer la sociedad civil, los derechos humanos y la democracia. valores en Venezuela. Sin embargo, el Reino Unido no ha proporcionado fondos a Mercy Corps ni a la Cruz Roja en Venezuela entre esas fechas.



Esta es una respuesta a medias, ya que le pregunté qué ONG financia. Indique qué ONG y OSC ha financiado dentro de Venezuela entre enero de 2017 y enero de 2019.



Le escribo para confirmar que he realizado un examen completo de todo el material de relevancia y el manejo de su solicitud. Revisé toda la información proporcionada y estoy satisfecho de que se llevó a cabo una búsqueda razonable en relación con su solicitud.



Nuestras disculpas por omitir la información sobre qué otras ONG financiadas por la FCO en Venezuela durante el período de enero de 2016 a septiembre de 2018, que fue el cronograma indicado en su solicitud original de FOI. No hizo ninguna referencia a las OSC en la solicitud original. Consulte la lista de ONG relevantes para su solicitud a continuación:



Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

FUNDACIÓN EFECTO COCUYO

Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI)

Instituto Radiofónico Fe y Alegría

Indicación Nacional de Trabajadores de la Prensa ( SNTP)

EXODO AC

Westminister Foundation for Democracy

PROVITA AC

Centro Iberamericano de Fromación en Derecho Internacional y Derechos Humanos AC (CIFODIDH)

Transparecia Venezuela, AC



Si cree que no hemos manejado correctamente su revisión interna y desea hacer una reclamo, puede solicitar directamente al Comisionado de Información una decisión. El Comisionado de Información puede ser contactado en: Oficina del Comisionado de Información, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF Atentamente, Unidad Central de FOI Servicios Parlamentarios, Ministeriales y Centrales.



Atentamente,



Unidad Central FOI



Servicios Parlamentarios, Ministeriales y Centrales



Enlace del documento original https://www.scribd.com/document/490056669/Documento-Medios-Enero-2021



Con información de Últimas Noticias / Prensa Latina