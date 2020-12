Reportan falla de ABA-CANTV a nivel nacional

Desde las redes reportan fallas del servicio de ABA, la señal de Internet que provee la compañía estatal CANTV. Según los reportes dicha caída ocurrió a nivel nacional a partir de las 11 de la mañana de este sábado 26 de diciembre. La falla masiva afectó a varios estados del país, incluyendo al Distrito Capital.

Las zonas más afectadas son las correspondientes al occidente, parte de oriente, norte y centro del país: Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Zulia y Falcón

La mayoría de los agraviados por esta falla reportan que esta situación se une a los problemas del suministro irregular de este servicio que afecta a más de 60% de la población, según indica el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP).



Fing Internet Alert, una aplicación que monitorea el servicio de Internet en tiempo real, informó que la anomalía se registró a partir de las 10:30 de la mañana. Por otro lado, se reportan, también, ausencia y problemas de conexión en las regiones andinas como Táchira y Mérida.

De acuerdo a Fran Monroy, un periodista especializado en redes reportó en su cuenta Twitter: "Buenas y malas noticias de ABA. La mala: No hay servicio, Las buenas: Están en este momento ampliando ancho de banda con las salidas internacionales y aproximadamente entre las 12:30 y 1 PM debe regresar el servicio. Y debe sentirse un poco más rápida la navegación.

Esta problemática se une al clamor nacional de miles de usuarios que no reciben el servicio desde hace uno o dos años, como es el caso de Los Ruices donde hay mas de dos mil personas sin ABA, ni servicio telefónico, o la zona de Montalbán III y Óscar Arnulfo Romero que han reportado fallas en el servicio de ABA desde hace un mes y hasta ahora no les han resuelto el problema, y así a lo largo del país miles de clientes de la compañía estatal que han reportado las fallas en este servicio y la CANTV, no ha podido solventar la terrible situación de estas personas que se encuentran incomunicadas.