Mary Pili Hernández considera "inaceptable" que Twitter y medios de EEUU censuraran a Trump

06-11-20.-La ex-ministra de la Juventud, Mary Pili Hernández, cuestionó a través de su cuenta en la red social Twitter al periodista Carlos Montero de la cadena Univisión con respecto de la “censura” aplicada por varios de comunicación al presidente norteamericano Donald Trump.A juicio de Hernández, es inaceptable que se interrumpa una transmisión de un mandatario de tal manera cuando está denunciando algo grave.“Más allá de la preferencia de cada quien, la #CENSURA en contra de .@realDonaldTrump es inaceptable. En las últimas horas .@Twitter le ha censurado 9 twits, y hace minutos . @UniNoticias lo sacó del aire, en vivo, porque . @jorgeramosnews decidió que son falsas sus denuncias!!”, le dijo al exancla de CNN.A su vez, la abogada e internacionalista Eva Golinger respondió a Hermandez en twitter manifestando que esto ocurrió por las presuntas mentiras de Trump, a quien consideró “un triste perdedor”.“Lo sacan del aire porque está diciendo MENTIRAS peligrosas e incitando sus seguidores armados a una guerra civil. Contar todos los votos no es fraude. Es un triste perdedor. El solo quiere que sigan contando los votos donde él está avanzando y que lo demás es fraude. Absurdo”, contestó.Mary Pili respondió a Golinger y aseveró que el principio básico de la comunicación, que no debe ser negar una declaración de gran importancia.“El asunto es que quien debe jugar eso no es el medio, es la gente. Él puede hacer una denuncia, y cada quien decide si le creen o no. Pero es la gente y los tribunales tienes determinan si Trump miente, no el medio. Hacerlo así es censura previa”, cerró.