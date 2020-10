(VIDEO) Sebin allana sede del diario Correo del Caroní, en Bolívar

20-10-20.-Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la sede del diario Correo del Caroní en Puerto Ordaz, estado Bolívar.

La información la dio el propio medio de comunicación a través de su cuenta en la red social Twitter

"Alerta. Comisión del Sebin allana en estos momentos nuestra sede en Puerto Ordaz", pescribió el diario en la red social.

Asimismo, aseveraron que las autoridades prohibieron la entrada de los periodistas del medio y del abogado de la Editorial Roderick. "Me dijeron que no podía estar, que me saliera. Ellos dicen que es una visita domiciliaria, pero no es más que un eufemismo para disimular un allanamiento", aseguró el representante legal Germán Borregales.

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó en la misma red social que es el Sebin el que lleva a cabo el aprocedimiento en la sede del diario regional.

Por otro lado, el dirigente sindical, Rubén González, acudió a las instalaciones del diario a prestar su solidaridad "como diario combatido, al Servicio de #Guayana" y repudió el atropello constante que ha sufrido por parte de este gobierno.

El pasado lunes 12 de octubre, el mismo cuerpo policial retuvo por varias horas al director del medio de comunicación, David Natera Febres, luego de allanar su residencia con el justificativo de que era un control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo.