Bloqueo de EEUU contra Cuba se extiende al ámbito digital

27.08.20 - La reciente inhabilitación de cuentas de Youtube de medios cubanos evidencian que el bloqueo de Estados Unidos a la isla se extiende también al ámbito digital, aseguraron hoy expertos en esta capital.



La vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, Rosa Miriam Elizalde, afirmó que no es casual la supensión la semana pasada por parte de Google, propietario de Youtube, de las cuentas del sitio web Cubadebate, del canal Cubavisión Internacional, del diario Granma y del programa televisivo Mesa Redonda.



Coincidentemente el 20 de agosto, día en que ocurrió el 'apagón informativo' científicos cubanos anunciaron la estrategia para el desarrollo del candidato vacunal contra la Covid-19, Soberana 01, indicó Elizalde.



Asimismo, recordó cómo en otros momentos de 'urgencia informativa' esas plataformas bloquearon cuentas nacionales, como el pasado 11 de septiembre, cuando Twitter canceló más de 500 perfiles cubanos mientras se esperaba el anuncio de medidas económicas por parte del presidente Miguel Díaz-Canel.



No obstante, lo significativo de esta vez es el argumento utilizado, pues la empresa, Google, aduce una violación de la Ley de Exportación, una disposición de 1945, de la época de la Guerra Fría, que impide a Estados Unidos exportar productos y servicios a países considerados marxistas-leninistas.



'No hay precedentes para ese pretexto', subrayó la también vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Periodistas, quien añadió que la censura de ese conglomerado se vale igualmente de los algoritmos para priorizar como resultados de búsquedas propaganda contra la mayor de las Antillas.



Aunque se dicen libres, eso es marketing político, Google y otras empresas de ese tipo como Facebook, Apple y Amazon son compañías lucrativas subordinadas al gobierno estadounidense, resaltó la experta.



Por su parte, Yarian Amoroso, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e Informática de la Unión de Juristas de Cuba, explicó que el argumento utilizado esta vez fue ilícito porque existen dos licencias otorgadas a Cuba para el uso de plataformas digitales.



Rusia condena el bloqueo por Google de cuentas de una editorial y de dos medios de Cuba



El Ministerio de Exteriores de Rusia condenó que Google haya bloqueado las cuentas de una editorial y de dos medios informativos de Cuba, paso que catalogó de abiertamente restrictivo. Informó Sputniknews.



El bloqueo de las cuentas de la Editorial Granma, Mesa Redonda y Cuba Visión Internacional, que la empresa estadounidense realizó el pasado 20 de agosto, es "arbitrario", tiene un "carácter abiertamente restrictivo" y además "viola los principios democráticos aceptados por todos, limitando la libertad de acceso a la información", recalcó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una rueda de prensa.



Recientemente Venezuela también le fue inhabilitada por Google la cuenta de YouTube perteneciente al canal del estado "Venezolana de Televisión", borrando más de 68 mil videos subidos desde el año 2011.