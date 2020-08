(VIDEO) YouTube eliminó tres cuentas de Venezolana de Televisión borrando más de 68 mil videos subidos desde el año 2011

21.08.20 - El canal estatal Venezolana de Televisión denunció este jueves la cancelación de sus tres canales en Youtube, de forma simultánea y sin explicaciones claras sobre la la razón de esta acción. «Allí cargábamos no solo las transmisiones en vivo, sino los programas completos», denunció el presentador del canal, Barry Cartaya. En total, más de 68 mil videos que habían allí desde 2011 fueron eliminados. La televisora abrió un nuevo canal mientras se estudian otras opciones. Esto ocurre simultáneamente a la eliminación de los canales Youtube del programa cubano Mesa Redonda y la televisora Cubavisión Internacional.

Al intentar ingresar en los canales de VTV, aparece el mensaje: «Se rescindió esta cuenta debido a una infracción de las Condiciones del Servicio de YouTube». En otros casos, aparece el mensaje en inglés «This page isn’t available. Sorry about that. Try searching for something else» (Esta página no está disponible. Lo lamentamos. Intente buscando otra cosa).

La televisora contaba con tres canales de Youtube:

Multimedio VTV presentaba las coberturas de noticias realizadas por sus periodistas y corresponsales en todo el país. Fue abierto en febrero de 2011 y contaba con 58.589 videos subidos y 314 mil suscriptores , según el sitio web SocialBlade, que ofrece estadísticas automatizadas de numerosos canales de Youtube. Los videos de Multimedio VTV alcanzaron 126 millones de reproducciones y es el canal número 33 de Venezuela por cantidad de usuarios.

VTV Programas Completos era otro canal en el cual se subían programas de la televisora, como Dossier (conducido por el internacionalista Walter Martínez), La Hojilla (conducida por Mario Silva), Zurda Konducta o 360°, así como actos presidenciales y de ministros del gabinete venezolano. Según SocialBlade, fue creado en agosto de 2014 , contaba con 10.375 videos, 87 mil suscriptores y 15 millones de reproducciones .

VTV Señal en Directo, en el cual se ofrecía la señal en directo del canal de televisión.

Estas son capturas de SocialBlade ofreciendo estadísticas de ambos canales.

Se sospecha -aunque no ha sido posible confirmarlo- que las medidas tomadas por Youtube contra VTV están relacionadas con las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos obliga a empresas de ese país a aplicar contra personas, empresas e instituciones venezolanas, como forma de presión para intentar forzar el fin del gobierno de Nicolás Maduro.

Sin embargo, llama mucho la atención que las tres cuentas fueron cerradas simultáneamente, sin que se especificaran cuáles fueron las condiciones de servicio violadas o las infracciones supuestamente cometidas.

Uno de los mensajes que muestra Youtube al intentar ingresar al canal MultimedioVTV

No se respetó el sistema de las tres faltas

Si bien es cierto que Youtube cancela o bloquea aquellas cuentas que violan sus términos y condiciones (en particular temas como los derechos de autor de videos y audios pertenecientes a terceros), la empresa mantiene un sistema de «tres strikes«, es decir: para proceder al cierre definitivo del canal, se tienen que cometer tres faltas graves en un lapso de 90 días. Cuando ocurren estas faltas, Youtube explica con detalles al infractor cuál fue el video que violó las normas, cuál fue la persona o empresa que hizo el reclamo e incluso da la oportunidad de apelar.

Es importante notar que, según la documentación oficial de Youtube, este sistema de castigo es progresivo: al cometerse la primera falta, el canal es «castigado» durante una semana, prohibiéndosele subir vídeos, emisiones en directo o historias. Los videos del canal pueden ser accedidos por los usuarios. Al cometerse la segunda falta en 90 días, el canal es castigado por dos semanas, y al cumplirse la tercera falta, «eliminaremos tu canal de forma permanente de YouTube», dice la documentación.

Se nos informó que esta progresividad en los castigos no fue cumplida con los canales de VTV en Youtube, pues en ningún momento se les aplicó la medida de impedirles subir videos por una o dos semanas. VTV sube decenas de videos al día, de las noticias y programas de televisión transmitidos, por lo cual estos castigos, de haberse aplicado, hubieran sido notados fácilmente por usuarios de VTV y periodistas de otros medios de comunicación, que recurren a estos materiales para realizar su trabajo.

En vez de eso, Youtube decidió eliminar no sólo uno, sino tres canales simultáneamente y el mismo día.

Por los momentos, el periodista y profesor universitario Angel W. Muñoz informó que VTV abrió un nuevo canal en Youtube: puede ser accedido haciendo click aquí.

Youtube es la principal página de videos del mundo. Fue fundada en 2005 y luego adquirida en 2006 por la transnacional Google. Se le considera el segundo sitio web más popular de Internet.

Dos cuentas de la televisión cubana también fueron cerrados

Por otro lado, el sitio web CubaDebate también denunció el cierre este jueves de dos importantes canales cubanos en Youtube: El del destacado programa informativo y de debates «Mesa Redonda», de la Televisión Cubana, y el canal de Cubavisión Internacional. En ambos casos también se eliminaron todos sus contenidos.

Según SocialBlade, el canal de Mesa Redonda, creado en diciembre de 2009, tenía 19.700 suscriptores, habían subido 2.988 videos y contaban con 2.717.131 reproducciones.

El canal de Cubavisión Internacional, que fue creado en enero de 2014, tenía 8.200 suscriptores, 741 videos y 268 mil reproducciones.

En el caso de Cubavisión Internacional, su cuenta Google también fue suprimida «y no puede restaurarse» porque «infringe las leyes de exportación». También indica que, «si tienes preguntas, te recomendamos que contrates los servicios de un abogado».

Este fue el mensaje enviado por Google anunciando la cancelación de la cuenta asociada al canal de YouTube.

CubaDebate señala que, cuando se busca qué significa infringir las leyes de exportación en el servicio de ayuda de Google, refiere que:

(…) es posible que tu aplicación esté sujeta a las leyes de exportación de los EE. UU., incluido el laberinto arcano de normas sobre software que utiliza encriptación (entre otras cosas), ya sea que te encuentres dentro del territorio estadounidense o no.

De acuerdo con las leyes de exportación de los EE. UU., es posible que las transferencias de aplicaciones de Google Play a países embargados estén prohibidas. En consecuencia, Google bloquea las descargas en estos países.

Esto le hace concluir a CubaDebate que se trata del bloqueo estadounidense contra dicha nación. Dicha página denuncia que el bloqueo ocurre en momentos de interés informativo en Cuba, poco antes de que se tratara en ese espacio sobre el candidato vacunal cubano "Soberana 01".

Mesa Redonda recomienda acceder a todas las transmisiones en vivo, y otros materiales en su página de Facebook, y las nuevas transmisiones en streaming que se realicen se harán por el canal de Cubadebate en YouTube.