(VIDEO) Agencia de noticias EFE divulgó testimonios sobre el impacto de las sanciones en los venezolanos

19.08.20 - La agencia de noticias española EFE divulgó este miércoles diferentes testimonios de venezolanos, que han sufrido el impacto de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos (EEUU).



Vale resaltar que estas medidas llamadas por ellos como "sanciones", impuestas para atacar al Gobierno Nacional son ilegales y han repercutido significativa y negativamente en la calidad de vida del pueblo venezolano.



En una entrevista, José Colmenares indicó que las sanciones contra Venezuela son dirigidas al Estado venezolano, no al Gobierno venezolano.



"No son sanciones para el Gobierno, son sanciones para el Estado venezolano. Aquí están sancionando a todo el mundo, nos afecta a todos", expresó Colmenares, citado por la agencia de noticias.



Venezolanos como Colmenares, reconocen que la situación económica que vive el país son productos de las sanciones de EEUU, que afectan; además, garantizar de forma correcta los servicios públicos.



«Con la pensión de ella (la esposa) más la mía, más el sueldo, se puede a medias. No se puede completo, porque uno tiene que comprar las medicinas o comprar la comida o echar la gasolina al carro. Tenemos el problema de que el sueldo no está equiparado al costo de la vida», manifestó Colmenares, jubilado de 70 años.



De acuerdo con el artículo de la agencia EFE, la intención de las medidas coercitivas — también impuestas por la Unión Europea — es «castigar a quienes son, según los sancionadores, responsables de la crisis política, económica, social y humanitaria», no obstante, «los daños colaterales se traducen en el sufrimiento de millones de personas».

A finales de julio, el vicepresidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente, Jesús Faría, afirmó que el Estado venezolano ha sumado esfuerzos para responder a todas las necesidades del pueblo, a pesar de las sanciones económicas y el bloqueo marítimo que ha impuesto la nación norteamericana, que cuenta respaldo con la derecha venezolana.



En una entrevista al canal privado Globovisión, Farías aseveró que las sanciones evitan decretar un aumento de sueldo, debido a que las medidas unilaterales comprometen el 95% de los ingresos de divisas al país, que son producidas por la renta petrolera.



"A Venezuela, en época de pandemia, los EEUU le lanza una arremetida en el ámbito de la economía y los salarios han sido también afectados. ¿Quién va a dudar de la necesidad de incrementar el salario? Nadie, la pregunta es cuánto, y ahí se desata un sinfín de demagogias desde de la derecha a la pseudoizquierda", recalcó.



A finales de 2014; el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, firmó una orden Ejecutiva que declaraba a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad de la nación norteamericana. Esto generó que al país se le dificultara el acceso a alimentos e insumos.

Brownfield, "acelerar el colapso aunque produzca un período de sufrimiento"

Ya en el año 2018 el exembajador de EEUU en Venezuela William Brownfield, se adelantaba a lo que ocurriría asegurando que "la mejor solución para la situación que atraviesa actualmente Venezuela es acelerar su colapso a través de sanciones a la industria petrolera".

Durante una entrevista a Voz de América, el diplomático estadounidense sostuvo que la aplicación de dichas medidas se debe a que "lamentablemente Pdvsa es responsable de las actividades financieras ilícitas y criminales que ocurren en Venezuela".

Brownfield afirmó que las sanciones a la estatal petrolera tendrán un impacto considerable en el pueblo entero. Sin embargo, argumentó que en la actualidad los venezolanos ya padecen la falta de alimentos, seguridad, medicinas y salud pública.

"En este momento, quizás, la mejor resolución sería acelerar el colapso aunque se produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o años", subrayó el también exembajador de EEUU en Venezuela.



Con la llegada de la pandemia, EEUU recrudeció las medidas, que ya han dejado pérdidas a la nación de más de 130.000 millones de dólares y ha evitado que Venezuela pueda importar diluyentes para la producción de gasolina, viendo mermada su producción interna de combustibles; así como los insumos necesarios para combatir el Coronavirus Covid-19.