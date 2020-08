DirecTV pide a sus usuarios estar atentos a la restitución paulatina del servicio

18.08.20 - Desde la reactivación el pasado 14 de agosto de la señal de Directv en el país, la empresa Galaxy Venezuela, en su sitio web ofrece una sección de “preguntas frecuentes” para ayudar a los usuarios.



Lo más común. Según Noticias 24 de “los códigos más comunes” en pantalla está el 721 (falta de pago), que no aplica en este momento y el 722 (búsqueda de señal) ante el cual sólo queda esperar. Reseñó el diario Últimas Noticias.



Además está el código 771 que alerta una falla en la conexión con la antena o el decodificador, por lo que deberán verificar que la tarjeta, el decodificador y la antena estén correctamente conectados.



Si aparecen los códigos 761, 762 o 763, puede haber daño de la tarjeta del decodificador.



Fuera de la parrilla. Explica la nota del portal de noticias que los canales “Fox Premium, Pay-per-view o HBO siguen sin estar disponibles porque la compañía (Scale Capital) aún no dispone de una estructura para cobrarlos”.



Evitar estafas. Adicionalmente, Directv, a través de la cuenta twitter @GalaxyVenezuela, de la empresa que la representará en el país, exhortó a los usuarios con el mensaje “evita estafadores. El servicio se activará de manera automática, no existe ningún código, ningún sistema, estaremos informando.”



La advertencia previene falsos rumores de que hay solución a las dificultades de reconexión pagando y comprando decodificadores especiales a terceros.



Esperar y esperar. En términos generales, la información de Galaxy invita a esperar pacientemente, y con el decodificador conectado a la antena y a la corriente eléctrica, la restitución paulatina del servicio.



También informa varias veces que el servicio será gratuito hasta el 14 de noviembre en compensación por los meses sin señal.

Advierte que no hay aún soporte técnico, pero pronto estará disponible.