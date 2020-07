Twitter limita acceso a cuenta del hijo de Trump por desinformación sobre Covid-19

28-07-20.-La red social Twitter informó este martes de que había limitado el acceso a la cuenta de Donald Trump Jr, hijo del presidente de Estados Unidos, tras publicar un vídeo que contenía desinformación sobre ek Covid-19 y que violaba las reglas de la plataforma.

El vídeo que tuiteó el hijo del mandatario estaba relacionado con el uso de la hidroxicloroquina para tratar a pacientes con Covid-19, un fármaco cuyo uso efectivo contra el virus no ha sido demostrado y que el presidente ha recomendado utilizar en varias ocasiones. En la publicación se habla de la hidroxicloroquina como una cura contra el virus e incluía a varias personas que afirmaban ser doctores y que argumentaban falsamente que "no se necesitan máscaras", que los estudios que demuestran que el medicamento puede no ser efectivo son "ciencia falsa".

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos revocó el mes pasado su autorización para el uso de emergencia de la hidroxicloroquina en el tratamiento del COVID-19 después de que varios estudios plantearon dudas sobre su efectividad. Trump ha promovido frecuentemente la medicina y ha dicho que la ha consumido.

La sanción de la red social al hijo de Donald Trump, que también difundió el mismo vídeo, durará doce horas durante las cuales solo podrá refrescar la aplicación y leer el contenido, pero no se le permitirá tuitear, seguir a otras cuentas o dar "me gusta".

El video también fue borrado por Facebook Inc y YouTube, unidad de Alphabet Inc, después de que acumuló millones de reproducciones, por violar sus normas sobre la desinformación respecto al COVID-19.

Fuentes de Twitter señalaron a medios locales que Donald Trump Jr. había violado las políticas de uso de la plataforma tras "difundir información engañosa y potencialmente dañina relacionada con el Covid-19", si bien insistió en que solo habían borrado el tuit en el que se hacía mención a la hidroxicloroquina y que el resto de contenido previamente publicado seguía siendo accesible.

Un portavoz de Donald Trump Jr, Andy Surabian, apuntó a través de un comunicado que la decisión de Twitter de suspender la cuenta "por compartir un vídeo viral de profesionales médicos discutiendo sobre el uso de la hidroxicloroquina es una prueba más de que las grandes compañías tecnológicas están intentando matar la libertad de expresión online en otro intento de interferir en las elecciones presidenciales y silenciar las voces republicanas".

Políticos conservadores en Estados Unidos señalan que la red social está sesgada, especialmente desde que Twitter dijese que varios tuits del presidente "glorificaban la violencia" o de "contenido manipulado" durante las protestas por el asesinato del afroestadounidense George Floyd.

*Con información de Efe y Reuters