Coca-Cola y varias empresas retiran su publicidad de Facebook y otras redes sociales

27-06-20.-El grupo Coca-Cola ha suspendido durante unos 30 días toda su publicidad en las redes sociales como han hecho varias compañías en Estados Unidos a raíz de las protestas raciales en el país.



Aunque las empresas señalaron a Facebook por permitir las expresiones de odio racial y adoptaron un boicot publicitario contra ella, Coca-Cola dijo que lo suyo no es parte de este movimiento.



El grupo anunció este viernes que pondrá en pausa por al menos 30 días toda su publicidad en las redes sociales, como parte de una medida de múltiples compañías en respuesta a las protestas raciales en Estados Unidos.



"Aprovecharemos este periodo para reevaluar nuestras políticas publicitarias y determinar qué revisiones necesitan. También esperamos una mayor responsabilidad y transparencia de nuestros socios", dijo en un comunicado el consejero de Coca-Cola, James Quincey.



Añadió que "no hay lugar para el racismo ni en el mundo, ni en las redes sociales".



Este mismo viernes también anunciaron la suspensión de publicidad pagada en las redes sociales el grupo Unilever, que agrupa marcas como Dove, Ben & Jerry’s y Hellmann’s, así como el grupo Levi Strauss & Co.



“Facebook debe tomar medidas para parar la desinformación y el discurso del odio en sus plataformas. Es una afrenta inaceptable a nuestros valores. Nosotros y Dockers nos unimos a la campaña #stophateforprofit y pausamos todos nuestros anuncios en Facebook”, dijo Levi’s.



Otras compañías como Eddie Bauer, The North Face, Patagonia, REI o Verizon también habían anunciado en los últimos días la suspensión de la publicidad en Facebook y otras redes sociales.



Hershey’s, por su parte, anunció este viernes una reducción en un tercio de la publicidad en Facebook y sus plataformas, incluida Instagram, al considerar que la red social no “gestiona eficazmente el discurso violento y polarizador en su plataforma” y que pese a sus promesas de mejora no ha visto un “cambio significativo”.



*Con información de Efe u Agencias

Esta nota ha sido leída aproximadamente 486 veces.