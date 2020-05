El cierre de operaciones de Directv en Venezuela: Un plan preparado por el gobierno de Estados Unidos desde diciembre

19.05.20 - La cuenta oficial de Directv Venezuela anunció este martes «el cierre de las operaciones de Directv Latin América en Venezuela, con efecto inmediato», anuncio realizado por la empresa estadounidense AT&T. El comunicado expresa que «las sanciones del gobierno de Estados Unidos en Venezuela» causaron una discrepancia entre las leyes estadounidenses y venezolanas, que AT&T decidió resolver cerrando sus operaciones en Venezuela pues, en su opinión, hay una «imposibilidad» de «cumplir con los requisitos legales de ambos países». El comunicado afirma que el «equipo de liderazgo en Estados Unidos» tomó la decisión «sin ninguna participación o conocimiento previo de Directv en Venezuela».

El comunicado expresa que las «sanciones» del gobierno estadounidense impiden que Directv transmita las señales de los canales Globovisión y Pdvsa TV, pues son empresas «sancionadas» por el gobierno de ese país. Según algunos analistas vinculados con la oposición, esto choca con las leyes existentes en Venezuela, que exigirían que canales nacionales, como Globovisión, sean transmitidos de forma obligatoria por las operadoras de cable. Esta supuesta discrepancia entre las leyes de Estados Unidos y Venezuela, según estos analistas, sería la razón por la cual AT&T habría decidido que Directv cese sus operaciones en el país.

El comunicado señala que AT&T en Estados Unidos tomó la decisión «sin ninguna participación o conocimiento previo de Directv en Venezuela», lo que pareciera indicar que Directv Venezuela no se comunicó con Conatel o con otras instituciones venezolanas para tratar el conflicto legal e intentar buscarle solución. Tampoco hay ninguna reseña en la prensa venezolana sobre alguna reunión entre Directv y Conatel sobre este tema. Esto llama mucho la atención, pues Directv cuenta con casi 2 millones de suscriptores en el país (45 por ciento del mercado de televisión por suscripción) y tiene activos valuados en 1.100 millones de dólares, entre ellos su centro satelital de transmisión para toda Latinoamérica.

¿Por qué Directv no intentó reunirse con el gobierno venezolano para solucionar la discrepancia? Total, Venezuela cuenta con una Asamblea Nacional Constituyente que bien hubiera podido modificar cualquier ley o reglamento conflictivo, de ser el caso. Y, dada la emergencia por el tema del coronavirus Covid-19, la necesidad de mantener informada a la población durante la pandemia y la necesidad de ofrecer entretenimiento mientras dure la cuarentena, el Presidente Nicolás Maduro ya había emitido un decreto ordenando que las empresas de televisión por suscripción continúen operando, lo que da a entender que él hubiera estado dispuesto a reunirse con la empresa y hacer lo necesario para que continúe operando en Venezuela.

El comunicado de Directv

La medida no ha afectado por igual a todos los usuarios y usuarias de la empresa de televisión por suscripción.

Hasta este martes en la noche, muchos suscriptores pueden ver todos los canales de la parrilla de Directv, excepto los canales venezolanos (tales como los canales estatales VTV y Telesur, los canales privados Venevisión y Televen, o el canal ruso RT en español). Según periodistas especializados como Fran Monroy, esto es algo temporal y en cualquier momento dejarán de verse todos los canales.

Otros suscriptores, en cambio, reportan que ya no pueden ver ningún canal, excepto el 804 (canal educativo).

Así comenzó a gestarse el plan

El portal de investigación La Tabla ha publicado en su cuenta Twitter diferentes antecedentes a esta noticia.

El 8 de enero de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense incluyó al canal privado Globovisión en un grupo de 23 empresas venezolanas sancionadas por «corrupción».

Ese mismo día, la OFAC emitió la licencia número 6 para que Globovisión continuara operando por un año, y luego, el 7 de enero de 2020, emitió una nueva licencia 6A por dos semanas más, según reseñó el portal de investigación La Tabla. «El mismo 7 de enero de este año, el ‘embajador’ de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, recordó la ‘sanción’ y ratificó que la televisora ‘traidora’ saldría de la parrilla de Directv. Obviamente estaba muy pendiente del cumplimiento del plazo para ejecutar la sanción», recordó La Tabla, citando el tuit de Vecchio.

Según La Tabla, el 21 de enero de 2020 Globovisión debió de salir al aire en Directv, pero reportes de tuiteros durante los meses de febrero y marzo señalan que el canal estuvo activo todo ese tiempo. Hubo una importante presión de algunos tuiteros en que el canal saliera del aire de Directv.

Una parte de la oposición extremista venezolana considera a Globovisión «un canal traidor», pues, si bien continúa siendo de tendencia opositora, no mantuvo su línea editorial extremista que lo caracterizó desde 2001 hasta casi 2010, en el cual era regular que hicieran llamados cotidianos a derrocar al entonces Presidente Hugo Chávez. Muchos de sus ex-anclas, como Carla Angola, Alberto Federico Ravell, Nitu Pérez Osuna o Leopoldo Castillo, viven hoy fuera de Venezuela y son los principales promotores de una intervención militar contra el país.

Reuniones desde diciembre en Estados Unidos para presionar a Directv

Por otro lado, el 17 de enero de este año el periodista Joshua Goodman, de Associated Press, publicó el artículo «Dura disyuntiva de DirectTV y AT&T en Venezuela» en el que revela que el pasado mes de diciembre, funcionarios del Departamento de Estado se reunieron en Washington con ejecutivos de AT&T «y los exhortaron a que ayuden a frenar la maquinaria propagandística de Maduro, según cinco personas al tanto de lo hablado», ello como respuesta a la decisión del Presidente venezolano de ordenar la suspensión de las transmisiones de las televisoras CNN en Español y BBC.

«El encuentro se produjo después de varios meses de contactos entre AT&T y la oposición venezolana, según los cinco individuos», afirmó AT&T en ese momento. «Bajo un plan que promueve en coordinación con el gobierno estadounidense, DirectTV, la operadora televisiva más grande de Venezuela, reincorporará a su programación una media decena de canales de noticias internacionales que los reguladores venezolanos prohibieron en años recientes, de acuerdo con las fuentes».

La Tabla señala que esto sería parte de un plan y una «provocación» para obligar al «régimen» a actuar contra el operador de TV satelital.

Según la nota de AP, el secretario de estado norteamericano, Mike Pompeo, «fue informado de estas gestiones y brindó un apoyo inicial a los planes de reclutar a DirecTV para que ayude a socavar el gobierno de Maduro, según dos informantes al tanto de esas conversaciones». La nota señala que «varias opciones están siendo consideradas para presionar a Maduro».

Es importante recordar que CNN en Español fue sancionada por Conatel en febrero de 2017, cuando estrenaron un programa llamado ‘Pasaportes a la sombra’, en la que acusaban a Venezuela de estar detrás de una supuesta red de venta de pasaportes a terroristas, con el fin de causar un atentado en Estados Unidos. Conatel afirmó que el programa instigaba al odio contra los venezolanos, y buscaba justificar una intervención militar contra Venezuela.

Otros canales, como NTN24, fueron sacados de las cableras venezolanas en 2017, durante las «guarimbas» o protestas violentas de la oposición de ese año, que dejaron más de 100 muertos en todo el país, muchos de ellos por ataques de opositores contra partidarios de Nicolás Maduro o contra instalaciones gubernamentales. Dichos canales de televisión fueron acusados de instigar al odio y promover estas protestas violentas.

AP señaló en enero que «AT&T tiene una decisión difícil por delante: Acatar lo que diga el gobierno de Maduro, que Estados Unidos ya no reconoce y al que impuso severas sanciones, o plegarse al plan de la oposición y exponerse a que le confisquen sus instalaciones y a la pérdida de su licencia, dejando a unas 700 personas sin trabajo».

¿Censurar canales del Estado venezolano?

Por otro lado, los funcionarios estadounidenses y la oposición presionaron a DirectTV por «estar siendo usada para propagar programación de Maduro criticando a sus rivales políticos, que no tienen forma de responder», según la nota de AP, emitiendo críticas contra canales de televisión del Estado venezolano, como Telesur o Venezolana de Televisión. Según la nota de AP, la oposición también hacen críticas a la cadena privada Globovisión, señalándola de «propagar información falsa». Es de notar que Globovisión tiene una línea editorial principalmente opositora, con periodistas como Vladimir Villegas, Kico Bautista o Eleazar Figallo, quienes son abiertamente críticos al gobierno venezolano.

El punto es que, para el momento de escribirse esta nota, en muchos decodificadores de Directv se siguen viendo canales de su parrilla comercial, pero canales como Telesur o VTV, o la propia televisora rusa RT, están fuera del aire. No se sabe si será algo temporal o permanente. Por ende, no se sabe si el pueblo venezolano continuará recibiendo canales internacionales pero no los venezolanos, o si simplemente ya no recibirán ningún canal.

Millones de personas en los barrios y sectores populares venezolanos tienen contratada a Directv como su servicio de televisión por suscripción debido a que, en esos sectores, no hay presencia de «cableras» (empresas de TV por cable), que solían ser más económicas. Otros sistemas de televisión satelital, como Movistar TV, son más costosos que Directv. El servicio Cantv Satelital, ofrecido por el Estado venezolano, dejó de funcionar a comienzos de marzo por una falla grave del satélite Simón Bolívar, que causó su cese de funcionamiento definitivo.

Por ende, en el supuesto de que Directv continúe funcionando pero sin los canales nacionales (lo que sería una violación a las leyes vigentes), muchos de sus usuarios que deseen ver la señal de VTV, Telesur o de los canales comerciales, tendrán que desconectar su decodificador y «suichearse» a la antena tradicional para ver la señal del canal del Estado, y luego volver a conectar su decodificador cuando quieran volver a ver los canales de Directv. Muchos no lo harán por lo trabajoso que puede ser el asunto, convirtiéndose esto en una nueva forma de censura.

¿Directv Colombia?

También llama la atención que, según el artículo de AP, Directv «no necesita tener una presencia física en Venezuela para transmitir a esa nación. Podría hacerlo desde centros de transmisión de Argentina, Brasil o California, de acuerdo con esos documentos». Este martes ha corrido el rumor de que será Directv Colombia la que continuará atendiendo a los usuarios venezolanos, pero esta información no ha podido ser confirmada ni desmentida.

Según el experto en tecnología Fran Monroy, «es falso que reiniciando el deco agarre la señal de Colombia. Ellos no tienen un centro de transmisión como lo tiene Venezuela», aseveró Monroy en un audio que fue reseñado por varios medios.

Directv cuenta con un centro satelital en Los Caobos (Caracas) desde el cual transmiten para toda Directv Panamericana. «Una de las cosas que están discutiendo en este momento es qué va a pasar con el centro de transmisión», afirmó Monroy.

No es la primera vez

Corría el año 2002, cuando sectores empresariales venezolanos, confabulados con gerentes de la petrolera estatal Pdvsa, intentaron un paro petrolero-empresarial para tratar de doblegar al entonces Presidente Hugo Chávez y forzar su dimisión. El paro inició el 2 de diciembre, y contó con el apoyo total de los medios de comunicación privados de aquel entonces, en particular con los cuatro canales de televisión nacionales: RCTV, Venevisión, Televen y Globovisión. Estamos hablando de televisoras de propósito general, de esos que transmiten películas, telenovelas, dibujos animados para niños, deportes, concursos de belleza y un sinfín de programación de entretenimiento, que combinaban con sus noticieros.

En un país en el que -para ese momento- la gran mayoría de la población no tenía televisión por cable, la acción que tomaron estos canales para apoyar el paro fue suspender por completo toda su programación de entretenimiento: las telenovelas, las películas, los dibujos animados para niños y niñas, los concursos y, en particular: el béisbol, el deporte nacional venezolano, que prácticamente paraliza al país entre octubre y febrero. Incluso las pautas publicitarias fueron suspendidas.

Lo sustituyeron por 24 horas diarias de noticias, entrevistas y ruedas de prensa de líderes de oposición; coberturas de marchas, protestas, atentados, ataques, acusaciones maliciosas contra el chavismo -que era presentado cotidianamente de una forma muy negativa-. Todo esto afectó muy negativamente la psiquis de muchos venezolanos durante los 62 días que duró este paro.

La eliminación del entretenimiento como forma de afectar la psiquis de una población, parece ser parte del manual de las guerras de baja intensidad y uno de los mecanismos de presión que utilizan los imperios para doblegar a un país y forzar a sus habitantes a rendirse ante sus designios.

En 2002 y 2003, el Imperio estadounidense y sus seguidores fracasaron. Silenciosamente, los medios de comunicación que participaron en el paro comenzaron a transmitir películas, dibujos animados y telenovelas a comienzos de febrero de 2003, incluyendo pautas publicitarias. Los líderes políticos que a diario azuzaban a la gente a salir a protestar, silenciosamente desaparecieron. Nadie levantó el paro. Nadie se hizo responsable de los daños al país, ni a la psiquis del pueblo venezolano.

Queda por ver si nuevamente el pueblo venezolano vuelve a alzarse victorioso ante este nuevo cúmulo de amenazas, lo que, en opinión personal de quien escribe esta nota, será lo que muy probablemente ocurrirá.

Y, de ser así, queda ver si un buen día Directv simplemente regresará al país con el rabo entre las piernas, silenciosamente, para intentar ganarse al pueblo venezolano de nuevo, tal y como lo hicieron en su momento Venevisión, Globovisión, RCTV y Televen.