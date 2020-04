Bachelet denuncia "detenciones e intimidaciones de periodistas" durante la pandemia de Covid-19

24-04-20.-La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó este viernes su alarma por el aumento de las restricciones de diversos gobiernos a medios de comunicación independientes y por las "detenciones e intimidaciones de periodistas" durante la actual pandemia.

"Algunos Estados han usado el brote del nuevo coronavirus como pretexto para restringir la información y sofocar las críticas", subrayó en un comunicado Bachelet, quien añadió que el libre flujo de información en la actual crisis sanitaria es vital para la lucha contra la COVID-19.

"Cerca de 40 periodistas han sido detenidos o perseguidos por haber cuestionado la gestión de la pandemia en sus países o el balance oficial del número de casos y fallecidos, hay periodistas que han desaparecido y medios de prensa que han sido cerrados", dice el comunicado

"Los medios libres son siempre esenciales, pero nunca habíamos dependido de ellos tanto como durante esta pandemia, cuando tanta gente está aislada y teme por su salud", aseguró la expresidenta chilena.

El portavoz Rupert Colville, señaló en particular al presidente estadounidense, Donald Trump, que ataca frontalmente a algunos periodistas durante su rueda de prensa diaria sobre la pandemia.

"Es una tendencia preocupante ver a medios de información serios atacados de esta manera", dijo durante una conferencia de prensa telemática.

En este mismo orden de cosas, en China, ha habido informaciones de periodistas locales que criticaron la respuesta del gobierno al coronavirus, por lo que fueron hostigados por las fuerzas de seguridad. Algunos incluso han desaparecido, presuntamente capturados por la policía y detenidos en un lugar desconocido.

El pasado mes, tres periodistas del Wall Street Journal fueron expulsados ​​de China por un artículo sobre el impacto de la covid-19 en la economía china. Asimismo, revocaron sus credenciales a 13 periodistas que trabajaban para los diarios estadounidenses The Wall Street Journal, The New York Times y The Washington Post.

En América Latina también se han registrado situaciones que atentan contra el derecho al libre ejercicio del periodismo y el derecho al trabajo que afectan a trabajadores de la prensa de la región, entre ellos El Salvador, Venezuela, Perú, Colombia, Paraguay y Chile, según la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe

*Con información de Efe, Afp y Agencias