(VIDEO) Periodista de Globovisión denuncia que lo despidieron "vía telefónica"

02-04-20.-El periodista de Globovisión, Halim Naim, denunció a través de un video publicado en su cuenta en Twitter sobre su despido por vía telefónica, mientras se encontraba en sus vacaciones de ley. Lo citaron, luego, a una reunión en Caracas y allí le dieron detalles sobre los motivos.El comunicador, conductor del programa "Primera Página" que transmite Globovisión, dio a entender que la decisión podría ser motivada por su manejo de la información y la verdad, lo cual asomaría posible censura a manos del canal. Sin embargo, no emitió comentario al respecto.“Mis seguidores sabrán interpretar los motivos”, dijo.En ese sentido, manifestó sentirse privilegiado por haber sido despedido por defender y ejercer su profesión.“Me siento feliz, me siento honrado. Una vez que entendí los motivos me sentí privilegiado porque a un periodista que le pasa lo que le está pasando a mí es un privilegiado", afirmó... "Citaré al Quijote: ‘El mal y el bien se turnan, y hemos vivido mucho tiempo con el mal, que cuando llegue el bien, llegará y será para siempre“, dijo.