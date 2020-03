Presidente Maduro denunció que Twitter eliminó una publicación de su cuenta en referencia al doctor Sirio Quintero

23.03.20 - El presidente de la República Nicolás Maduro, denunció la noche de este lunes, una campaña de censura por parte de Twitter contra cuentas oficiales del Estado venezolano, luego que de su cuenta en la referida red social @NicolasMaduro se eliminara por primera vez una publicación donde compartió tres documentos sobre las investigaciones desarrolladas por el doctor venezolano, Sirio Quintero, sobre el Covid-19.



«Publiqué los documentos en mis redes sociales y en la madrugada Twitter me iba a cancelar la cuenta y cuando preguntaron por qué dice que los documentos tiene información inapropiada, los documentos del doctor Sirio fueron censurados por Twitter y me borraron por primera vez un tuit que había lanzado con los documentos», fustigó durante un contacto telefónico con VTV.



«Ellos dicen que violamos las normas de Twitter, ¿qué violamos?, ¿por un conjunto de propuestas científicas?, por un conjunto de propuestas naturistas para reforzar la inmunología y la capacidad del ser humano?» (… «Es una cosa irracional, no tiene explicación, es para que se vea el poder de quienes manejan las redes sociales en el mundo», condenó.



El doctor venezolano Sirio Quintero recetó lo que en su criterio es un antibiótico natural contra el covid-19. Según la información, si se mezcla malhojillo, jengibre, saúco, pimienta negra, limones amarillos y miel, se consigue un tratamiento. Lo llama «preparado P-6 SQ» y esto al parecer rompe algunas reglas de publicación establecidas por la empresa Twitter.



Aseguró que el Gobierno venezolano ha tratado de ponerse en contacto con la empresa Twitter tanto en su marca global, como la de México, esta última que engloba a los países de América, para solicitar una explicación sobre estas acciones que constituyen una violación a la libertad de informar y expresarse, ya que no se viola ninguna política de uso de esta red social.



El Jefe de Estado, anunció que al momento de dirigirse al país, la empresa Twitter le bloqueó la cuenta al ministro del Poder Popular para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, tal como ha pasado con los perfiles de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, así como la de otras instituciones del Estado venezolano.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 226 veces.