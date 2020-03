Lorenzo Mendoza desmiente artículo del The New York Times y exige derecho a réplica

04-03-20.-El presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza dio a conocer el pasado lunes 2 de marzo el descontento por las acusaciones acerca de que entre el empresario y el mandatario nacional existiera un pacto en 2018tps://www.aporrea.org/ideologia/n352569.html



En un comunicado dirigido al director de Internacionales del New York Times, Michael Slackman. Se expresa que “Se le informó que el cuestionario estaba en proceso de respuesta y que debía tomar en cuenta que ese viernes comenzaba un fin de semana largo en Venezuela... Ante esto, Kurmanaev respondió, literalmente, que no sabía cuándo publicarían su trabajo”.



Todo esto en relación a un artículo publicado en el famoso rotativo estadounidense titulado "De parásitos a socios: así hace negocios el socialismo de Venezuela", publicado en versión impresa y digital.



Por su parte, Mendoza indica que “en vista de que fuimos nosotros quienes contactamos al Sr. Kurmanaev en primer lugar; que se nos negó la oportunidad de responder un cuestionario y que se nos ocultó la información sobre el plazo en que sería publicado el trabajo, dudamos muy seriamente que el Sr. Kurmanaev tuviera intenciones reales de incluir la posición de Empresas Polar y del ingeniero Mendoza en su trabajo”.



Según lo expresa el empresario, el contenido del artículo “se basa exclusivamente en fuentes anónimas a las que no podemos dar credibilidad alguna”. El presidente de empresas Polar exige que se le dé la posibilidad de dar su versión, y denuncia que “se ha violado gravemente la ética del ejercicio profesional del periodismo que debe regir a todo medio de comunicación” concluyó.