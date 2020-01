Pretensiones de Guaidó contra Telesur marcan escenario en Venezuela

18 enero 2020 - Las pretensiones del extitular de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, de secuestrar la señal de Telesur y la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos del Parlamento marcan hoy el escenario político en Venezuela.



A inicios de semana, Guaidó -opositor que contó con apoyo del gobierno estadounidense- manifestó sus intentos de iniciar una reorganización jurídica ilegal del canal televisivo, para lo cual designó a Leopoldo Castillo como presidente de la comisión para la reestructuración y a Larissa Patiño como su coordinadora.



Castillo participó activamente en la Operación Centauro, un plan de eliminación física de un grupo de religiosos en El Salvador, mientras que Patiño es exgerente de opinión del opositor canal Radio Caracas Televisión.



Con estas designaciones, Guaidó avanza en sus intentos contra Telesur, canal al que acusa de ser utilizado para promover la desestabilización en la región.



Ante esas amenazas, la presidenta de la multiestatal, Patricia Villegas, aseguró en la red social Twitter que el diputado habla de lo que no sabe y claramente no entiende; 'lo suyo son las fotos en la frontera con los Rastrojos y como salta verjas. Nosotros, seguimos!', enfatizó.



Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, expresó su solidaridad con los trabajadores del canal de noticias, que a su juicio, 'seguirá existiendo como un patrimonio de los pueblos'.



Cabello acotó que las manifestaciones contra el neoliberalismo en Chile, el asesinato sistemático a líderes sociales en Colombia, así como la situación en Ecuador y el golpe de Estado en Bolivia se dieron a conocer por medio del canal, fundado en 2005 por idea del comandante Hugo Chávez (1954-2013).



Mientras tanto, la miembro de la Comisión Permanente de Comunicación e Información de la ANC, Esther Quiaro, cuestionó cómo sería una señal de televisión que se pretende transmitir desde Estados Unidos, país cuyo gobierno recrudece las medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela.



Precisamente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso esta semana nuevas medidas, esta vez contra siete diputados opuestos a la reelección de Guaidó en la AN.



Según la institución, los parlamentarios encabezaron un intento fallido de tomar ilegítimamente el control de la asamblea, por lo cual quedan congelados los activos que puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con norteamericanos.



Los castigados son Luis Parra (presidente del Parlamento), Franklyn Duarte (primer vicepresidente), José Gregorio Noriega (segundo vicepresidente), Negal Morales (secretario), José Brito -quien propuso la nueva junta directiva-, Adolfo Ramón Superlano y Conrado Pérez, los cuales apoyaron la elección de la propuesta encabezada por Parra.



Ante este escenario, al actual presidente de la AN enfatizó en que resulta inaceptable que países extranjeros pretendan condicionar la actuación y la libertad de conciencia de los parlamentarios venezolanos.



Recordó a su vez que la junta directiva -juramentada el pasado 5 de enero tal y como lo establece la Constitución- contó con el respaldo de 81 votos, de los cuales 30 eran de oposición, y reiteró que se obtuvo el quorum necesario para el debate en la elección de los máximos representantes del Poder Legislativo.



En tal sentido, el ejecutivo de Venezuela aseguró a través de un comunicado oficial emitido por la cancillería que con la imposición de sanciones arbitrarias en contra del presidente de la AN, su directiva y otros diputados, la administración de Donald Trump pretende ocultar su fracaso en el intento por imponer un cambio de gobierno por la fuerza.



Otra de las acciones injerencistas contra la nación bolivariana fue la del Parlamento Europeo de respaldar al diputado Guaidó y a los hechos violentos promovidos tras la elección de la nueva junta directiva del Parlamento, lo cual recibió el repudio de la ANC.



Para solventar el conflicto registrado en la AN en desacato, luego de la elección de la junta directiva, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó a la Mesa de Diálogo Nacional a conversar con las partes para que respeten la institucionalidad y la Constitución.



Maduro aseguró que es preciso mediar en los problemas de la oposición en el Parlamento, con el fin de buscar soluciones pacíficas y cesar la provocación a la violencia.

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=335589&SEO=pretensiones-de-guaido-contra-telesur-marcan-escenario-en-venezuela)