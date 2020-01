Daniel Quintero: EEUU y gobiernos de derecha quieren silenciar TeleSUR por transmitir la verdad

El periodista investigador y documentalista Daniel Quintero. Credito: Prensa VTV

13 Enero 2020 - “Quieren sacar del aire a TeleSUR de cualquier forma”, advirtió este lunes el periodista investigador y documentalista Daniel Quintero, quien denunció que los gobiernos de derecha en el continente, subordinados a EE.UU., no pueden tener un medio de comunicación internacional que esté diciendo la verdad de lo que ocurre en esos países porque les estropea su versión mediática apoyada por las corporaciones privadas de las comunicaciones.



“Telesur se ve en Colombia, Chile, Paraguay, Brasil… y tiene una visión completamente diferente de estos gobiernos que quieren implantar su visión para que no haya disonancia en la ‘música’ que ellos quieren tocar para sus poblaciones”, expresó el periodista durante una entrevista en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión (VTV).



Recordó que TeleSUR se origina en Venezuela y se transmite por satélite o cableras a muchos países del mundo, en especial Latinoamérica. Sin embargo, los gobiernos limitan su señal y generalmente tumban o interfieren la transmisión en forma regular.



No obstante, dijo que la reciente arremetida contra el canal multiestatal a partir de una nueva “propuesta” del autoproclamado diputado de la derecha, en realidad es la nueva injerencia de EE.UU. como parte del sistemático plan desestabilizador.



“Evidentemente no se le ocurrió a él”, dijo Quintero en referencia al expresidente de la AN: “Evidentemente es algo que viene de afuera, de estas mentes perversas que vienen planificando la comunicación política”.



Denunció que detrás están las políticas injerencistas norteamericanas, de la mano del Departamento de Estado, asesores y funcionarios como Elliot Abrams, quienes durante la época de Ronald Regan también lo hicieron contra la Nicaragua Sandinista, Guatemala y El Salvador.



La triangulación entre estos personajes y entes involucraron a la agencia de espionaje CIA, el FBI, narcotraficantes colombianos como Pablo Escobar y el Cártel de Medellín, financiando con lavado de dinero a grupos armados ilegales paramilitares (Los Contras) en aquellos años en Centroamérica.



“El Departamento de Estado de EE.UU. está generando las políticas. Son los mismos que generaron los sucesos en los años 80. Es toda una perversión”, lamentó.



Gobiernos subordinados contra TeleSUR



Al recordar que TeleSUR está al aire por obra y tenacidad del Comandante Hugo Chávez, Quintero explicó que la injerencia contra la planta multiestatal actuará en aquellos países donde los gobiernos son absolutamente subordinados a Washington.



“Es muy difícil que vayan a sacar TeleSUR de Venezuela pero sí de otros países, pueden hacerlo porque tienen gobiernos aliados; en poco espacio se puede hacer un estudio con herramientas tecnológicas actuales y transmitir por web y en cableras. No es irreal, ellos pueden transmitir con el nombre de TeleSUR pero con contenido que no es precisamente el que produce TeleSUR”, explicó.



Quintero destacó que la intención no es levantar otras plantas, antenas repetidoras, generar trabajo legal y profesional con productores, periodistas o artistas, lo que harán es impulsar una planta TeleSUR paralela: “Es simplemente para distraernos un poco, son cosas tontas pero no inocentes”.



Ejemplarizó el asunto con lo que ocurre en Colombia, donde el gobierno de Iván Duque está silenciando cualquier voz disidente. Citó el caso de revistas y periódicos de derecha que han intentado denunciar las irregularidades de su gobierno y han sido perseguidos, según el propio reclamo de los dueños de esos medios.



“En Colombia se ejecuta este tipo de acciones. Cerraron a Canal 1, única televisora que informaba lo contrario al resto de los medios del país, denunciando los asesinatos de líderes sociales. Van 17 líderes sociales muertos en 2020, más de uno diario”, lamentó.



Sobre el autoproclamado, el periodista expresó contundentemente que es un títere que sirve de distracción.



“Por favor, aquí se juramentó como presidente y no es presidente. Se le allanó la inmunidad y ha pedido sanciones contra Venezuela. Tenía prohibición de salida del país y aun así salió, regresó y sigue declarando. Hay un montón de absurdos”, comentó.



Concluyó con varios planteamientos de tipo personal: “Este personaje definitivamente presenta ambivalencia de coherencia mental. Uno se pregunta hasta cuándo este señor estará libre por las calles, hasta cuándo estará haciendo este tipo de pronunciamiento y promoviendo acciones en contra del Estado legítimo”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 374 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)