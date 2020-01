Diosdado Cabello: TeleSUR se ha convertido en referencia obligatoria del equilibrio informativo

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, destacó que desde la creación de TeleSUR el 24 de julio de 2005, se ha convertido en la referencia obligatoria del equilibrio informativo de lo que pasa en América.De esta forma le salió al paso a los ataques del representante de la extrema derecha venezolana, Juan Guaidó, quien este domingo arremetió a través de su cuenta en la red social Twitter sobre esta televisora hermana.“(…) Quienes jamás han construido nada hoy quieren destruirla, no han podido ni podrán, que grande Hugo Chávez al fundarla. Nosotros Venceremos!”, es parte del trino publicado por el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).El expresidente profirió amenazas contra los trabajadores de esta planta televisiva lo que se considera un grave ataque a la libertad de expresión. Inmediatamente, las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad por el trabajo que desarrolla este canal para divulgar la verdad de lo que acontece en el mundo.Otras de las personalidades que salió al paso ante este ataque al medio de comunicación fue su presidenta, Patricia Villegas, quien posteó: “El diputado habla de lo que no sabe y claramente no entiende. Lo suyo son las fotos en la frontera con los Rastrojos y como salta verjas. Nosotros, seguimos!”.En tanto, el sociólogo y politólogo argentino, Atilio Borón, calificó a Guaidó como “el lamebotas mayor de Trump” al tiempo que denunció que su intención es sacar a TelesSUR de la grilla de canales en toda Latinoamérica. “¡un déspota en potencia! pero el pueblo venezolano lo aplastará con una avalancha de votos”, vaticinó.