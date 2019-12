Boliviana Sandra Cossio: Venezuela es la fuerza de la revolución que se vive en Latinoamérica

2 Dic. 2019 - La comunicadora quechua e integrante de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, Sandra Cossio, expresó este lunes en la instalación del I Congreso Internacional de Comunicación, cuyo lema es Ahora hablan los pueblos, que Venezuela es la fuerza de la Revolución que se vive en el continente latinoamericano.



“Estos días han sido duros para nosotros los bolivianos, pero sabemos que vamos a resistir. No somos un pueblo que van a derrumbar, sabemos que nuestro hermano presidente Nicolás Maduro dice patria o muerte venceremos y así lo vamos a hacer”, dijo.



Relató que el gobierno de facto liderado por Jeanine Áñez ha impedido a numerosos comunicadores bolivianos que asistan al encuentro y les mantiene seguimiento constante vía telefónica y por redes sociales.



“Nos han amenazado también pero no les tenemos miedo porque sabemos que son unos cobardes. Ha habido 35 muertes, nos duele bastante que haya venido este fascismo, este fascista, racista y machista Camacho. Los pueblos no aceptamos este golpe de Estado, ni este bloqueo. Son unos terroristas que se han venido a meter con la familia”, aseveró.



Valoró que en este espacio donde se dirime sobre comunicación en el mundo se llame a la unión de nuestros países, organizaciones sociales, para que no “permitamos que destruyan nuestra Revolución y el trabajo que se ha gestado en Bolivia durante 13 años”.



Cossio solicitó la solidaridad de todos los pueblos con Bolivia: “Estaremos pidiendo que la comunicación indígena originaria campesina sea la luz para poder estar al frente. Este gobierno de facto ha comprado conciencias, el Golpe de Estado no es de Bolivia sino de toda Latinoamérica”.



El delegado de Estados Unidos, Daniel Sanz, también llamó a la unidad latinoamericana: “Que vivan los pueblos humildes del mundo, que viva Cuba, Haití, Palestina”.



Expresó que “estamos solidarios con todos los pueblos humildes bajo el ataque del imperio, desde Siria, Irán, Venezuela y Bolivia” y recordó que participaron en marchas instando al Jefe de Estado a no retroceder.



“Su lucha es nuestra lucha, su victoria es nuestra victoria y su revolución es nuestra revolución”, ratificó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 182 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)