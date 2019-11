(VIDEO) Periodista estadounidense sobre el asedio de EEUU a Venezuela: "Intentaron robar un país y tratan de robar mi libertad"

1° Nov. 2019 - El periodista estadounidense Max Blumenthal, que cubrió el asedio de la Embajada de Venezuela en EE.UU. que tuvo lugar en mayo, ofreció una entrevista a RT poco después de ser detenido y liberado por la presunta agresión contra un opositor venezolano, un cargo por el que será juzgado."Han intentado robar un país, una embajada, y ahora intentan robar mi libertad", señaló este comunicador a la corresponsal Helena Villlar cuando relató cómo fue su arresto el pasado 25 de octubre, cuando varios agentes rodearon su casa y amenazaron con romper la puerta.Blumenthal asegura que el Gobierno federal elaboró una orden de detención que lo clasificó como "armado y peligroso" para aterrorizarle y le negaron dos veces una llamada a su abogado, en una prisión local y en la cárcel central, donde tampoco pudo contactar con ninguna persona.El comunicador del medio independiente norteamericano The Grayzone estuvo "14 horas en una celda con otro detenido" y pasó las siguientes 24 horas "en otras jaulas": en seis estuvo "encadenado de pies y manos", hasta que vio a un juez y fue puesto en libertad."Una persecución política"Blumenthal denuncia que el cargo "falsificado" y "completamente inventado" que enfrenta por agresión simple es "un delito menor" pero, en su caso, "el Gobierno federal, la Administración de Trump, están determinados en llevarlo a juicio": "Evidentemente, se trata de una persecución política".Estas acusaciones, que estarían fabricadas y serían "un fraude, una mentira total", tendrían relación con la cobertura realizada sobre el asedio a la Embajada de Venezuela en Washington, pero "los datos hablarán por sí solos" porque asegura que es "100 % inocente" y no tiene "nada que temer".Este periodista cuestiona las circunstancias de su arresto: la orden fue emitida hace cinco meses y, si hubiera sido advertido al respecto, se podría haber entregado de manera voluntaria. Además, "alguien con mucho conocimiento" de este caso le aseguró que "el juez ya había negado una orden"."La oposición derechista mentirosa de Venezuela está colusionando con el Gobierno federal para procesarme por el periodismo que hicimos en The Grayzone", medio que expuso "el golpe de EE.UU. contra Venezuela" y al equipo del opositor Juan Guaidó por "la asistencia encubierta y abierta" que recibió "desde Washington", destaca Max Blumenthal.