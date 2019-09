Google dice que no pagará por enlaces a noticias

Credito: Web

25-09-19.-Google anunció el miércoles que modificará la forma en que muestra los avances noticiosos en sus resultados de búsquedas en Francia y dijo que no pagará los respectivos derechos de licencia a los editores cuando el país adopte las nuevas normas de la Unión Europea en materia de derechos de autor.



El gigante tecnológico de Estados Unidos dejará de mostrar un resumen noticioso _unas pocas líneas de texto_ y una pequeña foto al lado, como hace actualmente, cuando se trate de contenidos europeos vistos en Francia.



El cambio entrará en vigencia a finales de octubre, cuando Francia se convertirá en el primer país de la UE en adoptar como ley las normas del bloque para la protección de propiedad intelectual.



Una de las normas más controversiales es la exigencia de que los motores de búsqueda paguen por los resúmenes de noticias, es decir, por mostrar lo que sea más de una sola palabra o “extractos sumamente breves”.



Al dejar de ofrecer esos resúmenes, Google podrá evitar pagar las tarifas a menos que el medio de publicación le dé permiso de mostrarlos sin cobrar.



“No pagamos por enlaces incluidos en los resultados de búsquedas”, declaró Richard Gingras, vicepresidente de Google para noticias, en una teleconferencia con reporteros. “Si lo hiciéramos, no sólo tergiversaríamos las opciones que ofrecemos, sino que socavaría la confianza de la gente en la manera en que Google ofrece contenidos noticiosos”.



Las normas de derechos de autor aprobadas por la UE buscan dar a escritores y artistas mayor control sobre sus ingresos y obras creativas. Las compañías noticiosas, atentas a la necesidad de mantener la calidad de su periodismo, habían pedido la reforma al decrecer los ingresos que reciben de los medios tradicionales.



Sin embargo, las compañías tecnológicas y activistas a favor de la libertad de expresión en línea temen que ello conducirá a la censura. Google había presionado en contra de las nuevas normas, afirmando que sin los resúmenes la gente no abrirá tanto los enlaces de los medios de comunicación que tienen las noticias mostradas en resumen.