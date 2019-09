The New York Times cerrará su servicio en español porque no tuvo “éxito financiero”

18-09-19.-El diario The New York Times anunció que cerrará su servicio en español lanzado en 2016, debido a que no tuvo “éxito financiero”, anunció el periódico en un comunicado, reseñó la agencia AFP.



El servicio NYT en Español incluía alrededor de 10 “historias de alta calidad originales y traducidas” del New York Times por día.



“Lanzamos NYT en Español como parte de un experimento para llegar y atraer a más lectores internacionales al extender nuestra cobertura a diferentes idiomas”, contó el martes el periódico.



“Si bien el sitio en español atrajo a una nueva audiencia para nuestro periodismo y produjo una cobertura constante de la que estamos muy orgullosos, no tuvo éxito financiero. Nuestra estrategia ahora se centra en nuestro informe central de noticias basado en suscripciones para una audiencia global”, añadió.



El Times aseguró que los editores “continuarán traduciendo el periodismo de autor a más de una docena de idiomas, incluido el español”, luego del cierre del servicio.



“Este cambio no afecta nuestra cobertura de América Latina, que seguirá siendo sólida con personal dedicado en Medellín, Ciudad de México y Rio de Janeiro”, dijo la compañía.



El prestigioso periódico estadounidense ha estado navegando por una difícil transición hacia lo digital mientras busca expandir sus lectores a escala global.



En su actualización trimestral más reciente, el Times dijo que agregó unos 197.000 nuevos suscriptores digitales y afirmó estar en camino hacia una meta de 10 millones para 2025.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 244 veces.