Periodista Walter Martínez denuncia censura de su programa Dossier en VTV por orden del ministro Jorge Rodríguez

16-08-19.-El periodista y conductor del programa Dossier, Walter Martínez, denunció a través de su cuenta en la red social Twitter quelo censuraron en Venezolano de Televisión por orden del ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.



“Es mi deber notificar a Venezuela que suspendí la emisión del Dossier hoy porque la presidencia de VTV mandó a decir que por orden del ministro Jorge Rodríguez, mi invitado Luis Reyes del partido ORA del Polo Patriótico que hablaría media hora no puede salir al aire”, manifestó.



En ese sentido, indicó "el Jefe de Contenidos mandó a una trabajadora de .@VTVcanal8 cuya labor es atender invitados y ofrecerles café, a SACAR del canal al mismo .@luisreyes1000 y lo hizo casi a empujones. Y q le informara q YO le mandé a decir q NO lo iba a entrevistar".



“La dama trabajadora le indicó a Reyes que ello fue orden del Minci. Ya que el presidente de VTV no me quiso responder mis llamados, sugerí al censurado que conversara con Jorge Rodríguez, éste le aseguró que él jamás haría eso. Hoy lo volvió a hacer”, señaló.