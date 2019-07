(VIDEO) TeleSUR llega a su 14 aniversario con noticiero en portugués

24 julio 2019 - Hace 14 años Latinoamérica y El Caribe vivían un cambio. Era la época ganada, cuando movimientos populares y progresistas empezaron a gobernar con un objetico común: trabajar en la construcción de una ciudadanía latinoamericana y caribeña, la Patria Grande. Y teleSUR nace como parte de esa lucha, un medio de comunicación para mostrar las historias que conectan a los pueblos del SUR global, un periodismo local con impacto global. Este reto sigue vigente.



"TeleSUR surge porque es tan valioza la voz del obrero como la voz del empresario. Lo que sucede en gran parte de los medios de comunicación es que se privilegia la voz del poder político y económico", expresó la presidenta del multimedio, Patricia Villegas.



En este aniversario se suma un nuevo idioma a la pantalla de teleSUR: Español, inglés y ahora portugués.



Ver video



Ahora teleSUR en portugués



Este 25 de julio, a partir de las 15H00 (hora Caracas) teleSUR retomará la producción de contenido noticioso original para el público de habla portuguesa. Con este proyecto se integra nuevamente a Brasil, el grande Suramérica, al cual se ofrecerá contenido con una perspectiva distinta a la de medios que monopolizan la información.



Se trata de un producto dirigido a dispositivos móviles exclusivamente, en formato vertical que irá vía Facebook live.



"Queremos volver a comunicarnos con nuestros usuarios en portugués, fundamentalmente los de Brasil, y lo vamos a hacer a través de una de las redes sociales con mayor impacto en ese país, que es el WhatsApp", contó la presidenta del canal.





Comunicar para la integraciónEl contexto político ha variado en estos 14 años con la llegada al poder de gobernantes de derecha en algunos países de la región, como Brasil, Argentina y Ecuador. Aún así teleSUR no ha tambaleado y continúa comunicando a favor de la integración regional y una Patria Grande que hable con voz propia.En junio de 2016, el Gobierno argentino de Mauricio Macri sacó la señal de la Televisión Digital Abierta (TDA), sin embargo, teleSUR continúa presente en el 60 por ciento del territorio de ese país, mientras que el público argentino es el cuarto que más visita la web y redes sociales del multimedio.Asimismo, los mecanismos de integración impusaldos en gobiernos progresistas anteriores han ido cambiando su rumbo y nuevamente fijan la mirada hacia afuera. El escenario constituye un mayor desafío para el multimedio, pero también eleva la importancia de que existan plataformas como teleSUR."teleSUR ha venido creciendo aún en medio de la complejidad que viven tanto Venezuela y Cuba que son dos de sus principales socios y accionistas, y del momento complejo que vive la integración regional", aseveró Villegas.Además, resaltó que pese a los cambios en la región, teleSUR sigue expandiéndose y posee alianzas con medios de comunicación de todo el mundo. "Con China hacemos un programa mensual de cultura, tenemos alianza con Al mayadeen para el mundo árabe, con el canal ruso en español RT, con el sistema de medios públicos de todo el continente, y hacemos parte de más de 400 organizaciones populares nucleadas para producir contenidos diferenciadores", detalló.



Venezuela y los fake news



La sede principal de teleSUR está ubicada en Caracas, capital de Venezuela. Por lo tanto, las cámaras y los periodistas del multimedio han estado en primera fila en todos los acontecimientos de este país que han sido noticia internacional, sobre todo para desmontar los fake news (noticias falsas) que se construyen alrededor de esos hechos.



Estar en el ojo del huracán también ha significado ser otra víctima del bloqueo y las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. "No es una realidad de este 2019, venimos enfrentando dificultades para hacer viable nuestra operación desde hace cinco años. Hemos resistidocon la convicción de los trabajadores de teleSUR, que están regados en todo el mundo, para no dejarnos bloquear", destacó Patricia Villegas.



Dos eventos en Venezuela de gran relevancia internacional, que fueron tergiversados por la narrativa hegemónica, ocurrieron este 2019:



1. Los camiones con la denominada ayuda humanitaria: En febrero circuló por el mundo las imágenes de un camión, supuestamente con alimentos de USAID, incendiado en la frontera entre Colombia y Venezuela. La prensa internacional culpó inmediatamente a la Guardia Nacional Bolivariana. La realidad era que fue quemado por los manifestantes oposiores, lo cual fue mostrado por teleSUR desde un principio.



"Nosotros estábamos allí y lo dijimos desde el primer momento y, sin embargo, se corrió una gran mentira global y semanas después se desmintió cuando los medios de comunicación del mundo no quisieron seguir arriesgando, entre comillas, su prestigio, para seguir sosteniendo una mentira que era evidente", recordó Villegas.



2. Golpe de Estado del 30 de abril: El gran alzamiento militar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro quedó desmontando con las imágenes en vivo y en directo de teleSUR. La Base Aérea La Carlota nunca fue tomada. "Si miras hacia atrás eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos 14 años", afirmó la presidenta del canal.





TeleSUR Inglés: Acercar África y El CaribeEl multimedio nació en Latinoamérica, pero su proyección es hacia todo el SUR global, ese sur que no es solo geográfico, sino también geopolítico. Por ello, había que hablarle en inglés a los habitantes a los caribeños y los pueblos africanos, que estos se vieran reflejados e integrados en nuestras pantallas.De esta forma, nació teleSUR English para contar las historias que entrelazan a América Latina, África y El Caribe. "Es la primera vez que un canal hecho en América Latina logra entrar en África con contenidos propios", relató Villegas.La jefa del Departamento Multimedia de teleSUR Inglés, Tatiana Rojas, explicó que el propósito va acorde a los principios funcionales: "Mostrar esas historias similares, distintas, auténticas, de los pueblos, que permitan construir la identidad del SUR Global"."A los países de África, América Latina y el Caribe se nos asignó el lugares de países exportadores de materia prima e importadores de productos procesados por los centros imperiales. Se nos impusieron yugos y se nos impidió la soberanía. La lucha contra eso persiste en múltiples niveles", dijo Rojas. Y teleSUR forma parte de esa batalla desde el plano comunicativo con el rol de dar voz a los sin voz.Ante la coyuntura regional, en teleSUR sigue en marcha el mismo objetivo, orientación y retos de hace 14 años: Hacer realidad la integración latinoamericana, caribeña, e incluso, africana. Un bloque unido por la identidad del SUR.