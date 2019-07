Alexis Anteliz: Los comunicadores tienen ante las redes sociales un desafío para informar con ética

30 junio 2019 - Este activista de las comunidades de internet indica que las telecomunicaciones de quinta generación (5G) y la criptoeconomía obliga a la sociedad a adquirir mayor conciencia sobre las redes sociales, puesto que siguen siendo el principal medio de difusión de todos estos procesos

Alexis Anteliz es comunicador alternativo, social media, investigador, activista de las comunidades de internet y software libre de Venezuela, trabaja en la promoción del uso responsable, seguro, abierto y productivo de internet, así como de la cultura y conocimiento en el área de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Este investigador asegura que los usuarios de las redes sociales al no verificar la información que consumen y comparten se convierten en víctimas de las noticias falsas.

– ¿Se puede ver twitter como escenario de batalla comunicacional, tanto de parte del Gobierno como de la oposición?

– La batalla comunicacional entorno a Venezuela, tiene en las redes sociales, y en particular en twitter, uno de sus escenarios más altamente politizados en la web. La verdadera política, esa que se escribe con “P” mayúscula, exige que los actores que realizan gestión pública usando esta red social se comprometan a un uso ético, responsable y coherente, no basta con promoverse o exhibir “logros o resultados” de una gestión, si cuando se les reclama, exige o se les conmina a dar respuesta sobre asuntos de lo que son responsables, muchos de ellos optan por silenciarlos o bloquearlos, y no me refiero a casos de “ciberacoso o “trolleo”, sino de peticiones públicas o contraloría social ciudadana o popular mediante el uso de la red.

– ¿Cuál considera que es la importancia de las redes sociales para la sociedad y para los comunicadores?

– Lo es para ambos, ya que las redes sociales han permeado nuestra vida cotidiana, trabajo, relacionamiento social, educativo, cultural, económico, filiación política, partidista, o apolítica, formas de entretenimiento, no solo con terceros, sino con nuestras familias, ha devenido en fuente de información, muchas veces por su inmediatez, se constituye peligrosamente en la única fuente de información, digo peligrosa, porque muchas veces, sus informaciones no son contrastadas ni verificadas. No hacerlo nos hace víctimas o victimarios de las noticias falsas.

– ¿Son las redes sociales una plataforma para las noticias falsas?

– No son las únicas vías por las cuales prosperan las noticias falsas, que tampoco son un fenómeno nuevo, de hecho el Papa Francisco ubica en el “libro del Génesis el primer fake news de la historia” https://bit.ly/2G348Z56 pero gracias a internet éstas se han convertido en el medio más eficaz y barato para que se propaguen virulentamente, su bajo costo y la versatilidad que ofrece la internet que permite su acceso a través de diversos dispositivos y múltiples plataformas en tiempo real, la creciente la capacidad de computo, así como la combinación de algoritmos matemáticos o del empleo de la “Inteligencia Artificial”, con el propósito de crear máquinas que igualan y muchas veces superan las capacidades del ser humano en actividades que se creía era solo para humanos, con todo este panorama, podemos afirmar que las noticias falsas o “fake news” -declarada en 2017 como palabra del año por Diccionario Oxford- están literalmente en nuestras manos las 24 horas del día y los 365 días del año.

Fuente: Iberdrola

– ¿Qué estrategias se emplean para crear tendencias?

– Además del “marketing digital” como estrategia clásica, está la ciencia y la técnica de las aplicaciones automatizadas o robot (bot/chabot), la mensajería instantánea, la integración al correo o listas de correo electrónico, su vinculación a sitios web, los avisos pagados, los contenidos promocionados, las personas consideradas como generadores de opinión pública, los “influencers”, “youtubers” y las cuentas verificadas las que impactan como tendencia por tener un número alto de seguidores, todas estas estrategias convergen en el contenido, el que debe ser creativo, atractivo, entretenido, informativo, pertinente y útil, estos son los elementos clave del éxito para lograr una tendencia.

– También, está el uso del “Growth Hacking”, una disciplina que busca incrementar de forma rápida y notoria el volumen de usuarios, o ingresos de una empresa, no sólo en ventas, sino en la información de ésta, sus actividades o personas relacionadas, desde luego la red social a utilizar en cualquier estrategia está determinada por su formato y el contenido.

–¿Qué se hace viral y por qué?

– Aquí es donde el contenido sigue siendo el rey, no solo con las características antes descritas, sino, la incorporación de las emociones, las imágenes utilizadas, la apariencia, buena redacción, su utilidad, la reputación acumulada por el autor o difusor del contenido, los habituales “me gusta”, los comentarios siempre que estén habilitados, horarios de difusión, por último, la tecnología que juega un rol relevante, empresas como Google han desarrollado aplicaciones para priorizar un determinado contenido por su longitud donde curiosamente los más largos parecen mejor posicionados.

– ¿Cuáles serían los peligros de las redes sociales?

– Con las redes sociales florecen un conjunto de fenómenos, amenazas y peligros, muchos aparecen en formas de “retos virales” como el de la “ballena azul”; “momo”; “el ahorcado”; “el juego de la asfixia”, existen al menos una docena de retos virales uno más peligroso que otro, en apariencia inocentes pero que en realidad entraña riesgos muchas veces letales, los más vulnerables son nuestros hijos, los niños y adolescentes. No obstante, los adultos no estamos exceptos de esos peligros y sobre los cuales es vital legislar o disponer de marcos jurídicos adecuados y actualizados, pero sobre todo planes y programas de formación y sensibilización sobre estos peligros.

– La falsa identidad (Grooming); ciberacoso o cyberbullyn; suplantación de identidad (phishing); sexo extorsión (sexting) y la adicción a internet, son los principales peligros en las redes sociales, los que cada año son objeto de una campaña mundial para una internet segura, a las que se suman operadoras de telecomunicaciones como Movistar.

– ¿Qué características debe tener un Community Manager?

– Curiosamente el término “Community Manager (CM) o gestor de comunidad” fue uno de los conceptos más buscados en Google durante 2011. Una definición para este perfil profesional según la Asociación Española de Profesionales Social Media, es la de “jefe de producto” o el máximo responsable de sostener, acrecentar y defender las relaciones de una empresa con sus clientes en el ámbito digital.

– Un CM debe tener habilidades sociales, creatividad, asertividad, humildad, curiosidad, empatía y mucha paciencia; capacidad para la gestión, ser organizado, autodidacta, resolutivo, trabajar en equipo, moderador, liderazgo y mucho sentido común; debe contar con ciertos conocimientos y habilidades técnicas como buena ortografía y redacción, debe ser un buen dinamizador de contenidos para asegurar su visibilidad. Para un CM es imperativo que conozca y sepa utilizar las redes sociales, lo que supone tener gusto por ellas y por la tecnología, así como mantenerse en actualización continua.

– ¿Es la sociedad más consumidora o generadora de contenidos?

– Lo más pertinente sería hablar de “prosumidores”, un término surgido de la fusión de las palabras “productor” y “consumidor”. El escritor Alvin Toffler, en su libro “La Tercera Ola”, refirió que en algún momento “los consumidores pedirían ser escuchados y exigirían participar en la confección de productos y servicios que satisfagan sus necesidades reales”. Esta profética afirmación de Toffler, se hizo realidad con la disrupción de la web 2.0 con las redes sociales, dónde el prosumidor se transforma en un generador de contenidos, crea ideas y opiniones que influyen en determinada comunidad de compradores, espectadores, lectores o consumidores, el valor del prosumidor es que sus comentarios sobre un producto, información, marca, persona, organización e incluso un servicio, que realiza a través de foros en sitios webs o redes sociales pueden hacerse viral y constituirse en una referencia para otros prosumidores.

– ¿Cuál es la red social de preferencia para los usuarios?

-Venezuela es un país cuyos usuarios de internet son altos consumidores de datos, poseen más de un dispositivo móvil y generan un importante tráfico en la red.

Somos parte del “45% de la población mundial que es ahora un usuario de redes sociales: esto es 3.500 millones de personas.”

– De acuerdo al informe “GlobalWebIndex” la red social Facebook mantiene su clasificación de primera plataforma a principios de 2019. Google continúa dominando las clasificaciones de los sitios web más visitados del mundo.

– El Informe “Digital 2019” elaborado por We Are Social y Hootsuite, revela datos importantes acerca de cómo los usuarios de internet están creciendo en un promedio de más de un millón de usuarios nuevos cada día.

Fuente: Informe “Digital 2019”

– ¿Hacia dónde nos dirigimos en el área de redes sociales en un futuro?

– La comunicación y el periodismo tiene con las redes sociales un desafío para informar y comunicar con ética, los Estados por su parte discuten la necesidad de regulación, no solo porque varias de estas empresas, tal es el caso de Facebook han sido señaladas de espionaje, de manipular y sesgar la información para desinformar utilizando los datos de sus usuarios, o grandes bases de datos (Big Data) para filtrar o establecer preferencias de tipo electoral, motivaciones comerciales, económicas o políticas, son célebres las revelaciones de Edward Snowden, Julian Assange y Wikileaks, así como el escándalo de Cambridge Analytica, quien utilizó los perfiles de 50 millones de usuarios en Facebook para conocer los perfiles de los votantes de Estados Unidos.

– El espionaje, las fake news, el uso no autorizado de datos personales con fines políticos, económicos por parte de los grandes monopolios tecnológicos y gigantes informáticos, el vertiginoso avance de la Inteligencia Artificial, el sesgo de los algoritmos para incidir de las preferencias de las personas, las altas velocidades de las nuevas redes de telecomunicaciones de quinta generación (5G), la nueva economía digital y disruptiva basada en el conocimiento, la criptoeconomía, nos obliga a la adquisición de una mayor conciencia sobre las redes sociales, porque siguen siendo por ahora el principal medio de difusión de todos estos procesos.

– Debemos incorporar a nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento del acceso, promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en internet, declarado por las Naciones Unidas, que entre otras cosas expresa: “…la importancia de luchar contra la apología del odio, que constituye una incitación a la discriminación y la violencia en internet, fomentando la tolerancia y el diálogo…”.