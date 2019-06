CNP: "En los últimos años las agresiones a periodistas y medios ha sido una política"

Édgar Cárdenas, Édgar Cárdenas Credito: EU

27-06-19.-El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Édgar Cárdenas, enfatizó durante una entrevista a El Universal que el ejercicio del periodismo debe estar al servicio de los ciudadanos. Resaltó que “el compromiso de los periodistas no es ni con los medios, ni con los dueños de los medios, ni con los gobiernos”.



En el marco jurídico nacional e internacional se establecen garantías para ejercer el periodismo, pero “en la práctica esto no se cumple”, en Venezuela, “porque se le limita el acceso a los medios a la Asamblea Nacional y cada día hay menos medios, menos opinión y más censura”. Cárdenas detalló que los periodistas han contrariado las órdenes de la Guardia Nacional Bolivariana para ingresar a las instalaciones del Palacio legislativo, “con la ayuda de los diputados”.



Recordó que los ciudadanos están obligados a conocer lo que sucede en el país, es decir, tienen derecho a estar informados, pero la persecución a la prensa en los últimos años supone que “la agresión a periodistas y medios ha sido una política”.



En 2018 se registraron 52 detenciones arbitrarias a trabajadores de la prensa “una cifra alarmante”, mientras que en lo que va de 2019, se ha obstruido el trabajo periodístico de 64 profesionales, “situación que no es nada casual”.



Pese a las adversidades para ejercer el periodismo, Cárdenas señaló que “no se ha minimizado el profesionalismo. Al contrario, se ha obligado al periodista a ser más creativos frente a las intenciones de silenciar la opinión, buscando obstaculizar el acceso a la información y que no se conozcan los hechos noticiosos sino desde una sola visión: la de los medios afectos o dependientes del gobierno nacional”.



Atenciones al gremio periodístico



Las decisiones que ha tomado el gobierno venezolano en los últimos años perjudicaron a la economía nacional, repercutiendo en la calidad de los servicios de los que antes gozaba el periodista con regularidad, “eso ha dificultado un poco cumplir con algunas obligaciones de carácter laboral”.



El periodismo en Venezuela es defensor de la democracia y la libertad de expresión “y de alguna manera siempre ha sido contrapuesto a las formas del poder, siempre ha sido una posición frontal al poder”. Sin embargo, la coyuntura económica impide que los medios generen más “cortesía” para los periodistas, recordando que en años anteriores, a los referidos profesionales se les atendía mejor en una rueda de prensa, tanto en empresas públicas como en privadas. “La situación económica venezolana quizás impida un poco que disminuya un poco ese rango de atención”.



“Es cierto que el periodismo nunca ha sido muy bien pagado (…) es una especie de misión u obligación que asumimos, respondiendo así al derecho al ciudadano a estar informados”.



La importancia de registrar denuncias de violaciones a DDHH



Reseñó que los periodistas debemos informar al país sobre sus derechos humanos y cuando estos son violentados para que registren las denuncias ante las diversas ONG venezolanas o el propio CNP.



“En la medida en que hay denuncias formales, las instancias nacionales e internacionales estarán al tanto de la violación de los derechos humanos”, por lo cual, tener cifras “no lo podemos observar como un número frío”, porque registrar el acoso a la prensa “dispara los resortes internacionales (…) para hacer justicia”.



Equilibrio sobre objetividad



Cárdenas aseveró que es “casi imposible” ser objetivo, pero tenemos que buscar de serlo “como una utopía” y al mismo tiempo informar al país de manera “equilibrada”.

