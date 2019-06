Noticias Falsas: foco de Congreso de Agencias de Noticias

Sofia 13 junio 2019 - Las llamadas Fake News (noticias falsas) ocupan desde hoy el foco del VI Congreso Mundial de Agencias de Prensa (NAWC), inaugurado por el presidente de Bulgaria, Ruman Radev, en presencia de más de 90 medios de unos 80 países.

Tres días de sesiones en esta capital buscarán una mirada de amplias proyección en el veleidoso universo del Futuro de las Noticias, el lema del evento que cuestiona con fuerza el peligro que representan las Fake News para el propio porvenir de la humanidad.



'El futuro de las noticias es en realidad el futuro de la humanidad. Hoy la información es la mercancía más apreciada pero al mismo tiempo plantea un déficit; se socavan los fundamentos de la ética y la rapidez quiere ser más relevante que las fuentes fidedignas', comentó Radev.



En su discurso de cortesía ante los delegados al NAWC, el presidente búlgaro deploró los efectos de las noticias falsas y su incremento como una plaga que atenta contra los principios de la democracia en el orbe.



'Yo los animo a ustedes a desarrollar un sistema de inmunidad contra las informaciones falsas, a cumplir con un desafío que permita enfrentar este nuevo tipo de flagelo que no parece tener límites', argumentó el mandatario en el Palacio Nacional de la Cultura de Bulgaria.



Por su parte, Maxim Minchev, director general de la agencia búlgara BTA y secretario general del Consejo Mundial de Agencias Noticias (NACO), se refirió a la digitalización de las sociedades, el manejo de la financiación de los medios, las fuentes de inspiración y el problemas de las Fake News.



Estamos en NAWC en un proceso de reconocimiento y maduración desde nuestros inicios en Moscú con el auspicio de TASS y en España con la agencia EFE; ahora nos toca a la BTA con el compromiso de no cejar en el empeño de crear un camino para reforzar nuestra credibilidad como medios, destacó Minchev.



En la jornada de apertura del cónclave igualmente expresaron criterios similares Clive Marshall, titular ejecutivo de la agencia AP en el Reino Unido y presidente de NACO; Aslan Aslanov, director general de la agencia de noticias de Azerbaijan (Azertac) y presidente saliente de NAWC.



Asimismo, el ministro de Cultura de Bulgaria, Boil Banuv, quien en especial fustigó las noticias falsas como un flagelo que pretende humillar y aplastar a las democracias.



El congreso de NAWC cuenta on la participación de representantes de Australia, Congo Brazzaville, Cuba, Sudáfrica, Siria, Palestina, Francia, Paraguay, Estados Unidos, Portugal, Italia, Andorra, Turquía, Grecia, Holanda, Guinea Bissau, Indonesia, Argelia, España, Alemania, India, China, Rusia y Vietnam, entre otros.



Prensa Latina que celebra en estos días el 60 aniversario de su fundación, es parte de una exposición fotográfica de NAWC y asiste a la cita con su vicepresidente primero, Moisés Pérez Mok, y el Editor Jefe, Fausto Triana.