Presidente Maduro: "Cada tuit contra Venezuela cuesta en EEUU. 100 mil dólares"

7 junio 2019 - Cada mensaje negativo contra Venezuela publicado por altos voceros y funcionarios del gobierno imperial de EE.UU. es pagado con 100 mil dólares, denunció este viernes el Presidente Nicolás Maduro Moros.



“Nos informaron desde EE.UU. que cada tuit cuesta 100 mil dólares y es un negocio legal producto de la forma en que se maneja la política en EEUU, a través del lobby”, reveló el Jefe de Estado a las autoridades de gobiernos locales de 20 países de Latinoamérica y del Caribe que se encuentran en Caracas en el Encuentro Latinoamericano de Gobiernos y Democracia Participativa.



“Reciben por cada tuit contra Venezuela, ganan 100 mil dólares y es legal para sus cuentas bancarias”, agregó, al explicar que este acto de corrupción es permitido para quienes se mueven en las arenas de la alta política en Washington.



Lamentó que este sistema de “lobby” no sea delito en ese país, por cuanto si se hiciera una investigación judicial seria y objetiva, “estallaría uno de los más podridos escándalos de corrupción”.



Reveló que dirigentes de la oposición venezolana han pagado si continúan haciéndolo a funcionarios de EEUU por pronunciarse contra el país.



“Ojalá haya alguien en EE.UU., un valiente que haga la investigación”.



Denunció que el supuesto asesor del gobierno de EE.UU., John Bolton, el vicepresidente Mike Pence, el otro asesor Elliot Abrams, y hasta el mismo presidente Donald Trump, agreden a Venezuela con mentiras abiertas contra Venezuela en las redes sociales.



“Diariamente atacan a Venezuela, no gobiernan, tienen una obsesión fatal contra Venezuela”, denunció ante los autoridades latinoamericanas que acudieron al palacio Blanco de Miraflores.



“Es una obsesión, es una verdadera obsesión macabra, diabólica contra el país. No le dedican ni un minuto a los problemas de la sociedad estadounidense y diariamente declaran contra Venezuela”.



Como ejemplo, mencionó el nuevo tuit que este viernes el asesor John Bolton escribió vanagloriándose de haber “sancionado” a Petróleos de Venzuela (PDVSA).



“Le digo al señor Bolton, PDVSA seguirá produciendo, vendiendo sus productos y garantizando todo lo que necesita Venezuela. PDVSA vencerá, señor Bolton”, auguró.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 502 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://vtv.gob.ve/tuit-venezuela-eeuu-100-mil-dolares/)