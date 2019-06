(VIDEO) Embajador ruso en Venezuela desmiente al Wall Street Journal sobre la retirada de sus especialistas de Venezuela

3 junio 2019 - El embajador ruso en Venezuela, Vladímir Zayemski, ha desmentido las informaciones de que Rusia supuestamente retiró a sus expertos militares del país latinoamericano.



"Esta es otra 'noticia' que absolutamente no corresponde a la realidad. El trabajo se lleva a cabo de conformidad con los compromisos existentes, y no se habla de ninguna reducción", dijo el diplomático, citado por RIA Novosti.



Este 3 de junio, The Wall Street Journal informó citando una fuente anónima que Rusia redujo considerablemente el número de sus asesores militares en Venezuela debido a la incapacidad de Caracas para pagar sus cuentas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmnó hoy que el gobierno ruso le comunicó que ya ha retirado a la mayoría de su personal de Venezuela.