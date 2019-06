William Castillo: "Fake news" violan ética periodística con el objetivo de dañar a un país

William Castillo Credito: Prensa VTV

Caracas, junio 3 - Las llamadas "Fake news" (noticias falsas) son utilizadas como una herramienta de manipulación informativa con el único propósito de dañar a un país, tal como en Venezuela las vienen aplicando las corporaciones mediáticas desde el primer momento en que gobernó el comandante Hugo Chávez, señaló el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo, durante una entrevista concedida a Venezolana de Televisión, este domingo.



"El periodismo es un recurso dramático para darle impacto a la información. Detrás de eso hay una gran traición a la ética periodística; los medios han traicionado su valor fundamental que es el respeto al público y a la información", recalcó Castillo, quien rechazó las campañas mediáticas de desinformación contra Venezuela por las trasnacionales de la comunicación.



"Los medios tienen que hacer su trabajo y hay que respetar la crítica de ellos, así como buscar el equilibrio. Lo que uno tiene prohibido como comunicador es mentirle a un pueblo con el único fin de generar daño", fustigó.



Asimismo, advirtió que en Venezuela estos métodos buscan entorpecer un proceso político y sembrar el odio entre los venezolanos, a través de mensajerías privadas en redes sociales igualmente.



No obstante, reveló que existen herramientas como el Fact Checking o Verificación de la Información con lo que los usuarios pueden mediante algoritmos rastrear la veracidad de una foto o video.



En su análisis, Castillo refirió que en el país existe una guerra psicológica y comunicacional que se pudo comprobar en enero de 2018 cuando la Cancillería venezolana realizó un estudio a fondo de la cantidad de noticias falsas que publican en el exterior sobre Venezuela, lo que arrojó 3 mil 380 de estas, con un promedio de 10 notas diarias.



"Esto es algo que no tiene una dimensión. El diario ABC siempre publica una o dos noticias diarias contra Venezuela y una va en primera plana", dijo.



Campañas de odio



Castillo reflexionó sobre las consecuencias de la campaña mundial de odio promovida contra la nación suramericana y aseveró que criminalizan al venezolano.



También expuso el caso de periodistas como el mexicano Jorge Ramos, quienes vienen al país a buscar una supuesta realidad, lo cual forma parte de una escenificación dramática para darle impacto a la información.



Castillo sentenció que es difícil determinar cuándo acabarán estas tácticas comunicacionales, porque, a su juicio, "los medios han decidido declarar una guerra a la sociedad mundial", subrayó.



Por otra parte, manifestó que el Estado está consciente de las cosas que suceden en Venezuela y el sufrimiento de quien ha sido víctima de la guerra económica producto de las sanciones estadounidenses, por lo cual ha emprendido una campaña para captar y brindar apoyo a cada uno de ellos.



Ante esto, lamentó que en los medios internacionales "no se habla del esfuerzo titánico que hace el Gobierno venezolano por rescatar a estas personas".