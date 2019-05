Artículo de NYT asegura que oposición aceptó fracaso del golpismo

Un artículo publicado por el New York Time (NYT) asegura que la oposición venezolana admitió el fracaso en sus intentos golpistas que tenían como fin quebrantar la paz de la República Bolivariana de Venezuela.



Sostiene que Rafael Del Rosario, asesor del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, aseguró que los planes golpistas realizados por la derecha extremista para “derrocar” al gobierno de Nicolás Maduro, fracasaron.



En el texto, Del Rosario refiere que después del fracaso del golpe de Estado del pasado 30 de abril “el objetivo de remover a Maduro parece estar más lejos”.



Subraya que a este llamado golpista del mes de abril, “la mayoría de los militares se mantuvieron leales a Maduro cuando Guaidó les pidió que se rebelaran”.



“La mayoría de los hombres que estuvieron con él (Guaidó) junto a la base ese día, y muchos de los legisladores que lo apoyan, están en la cárcel o albergados en embajadas extranjeras. Los soldados rutinariamente cierran la Asamblea Nacional que el Sr. Guaidó dirige. Y las protestas que llenaron las calles con los partidarios del Sr. Guaidó están disminuyendo”, reseña el texto.



El New York Time destaca además que el respaldo que le daba Estados Unidos al integrante de Voluntad Popular ha menguado.



“El presidente Trump ha centrado su atención internacional en Irán, perdiendo por el momento cualquier esperanza que los miembros de la oposición puedan haber tenido para asegurar el apoyo militar de Estados Unidos”, señala.



Reuniones



Aunque en reiteradas ocasiones Guaidó había manifestado que no aceptaría el proceso de diálogo que ha sido convocado en más de 600 veces por el presidente Nicolás Maduro, en el mes de mayo se dio a conocer que accedió a estas negociaciones.



El New York Time reseña que en un discurso Guidó indicó que había aceptado el diálogo con el Gobierno Nacional y había enviado una delegación a Noruega para mantener negociaciones con el Ejecutivo.



«El Sr. Guaidó también se reunió la semana pasada con diplomáticos europeos que representan al Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela», indica el artículo.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/articulo-de-nyt-asegura-que-oposicion-acepto-fracaso-del-golpismo/)